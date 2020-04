No te pierdas el primer especial de la plataforma de contenidos mendocina

La plataforma de contenidos culturales del Gobierno de la provincia, presentará, el próximo viernes 10 a las 20, su primer especial.

Mendoza en Casa emitirá un material que contará con las actuaciones de reconocidos artistas locales y podrá verse de manera gratuita, a través de www.mendozaencasa.com.

En el primer especial, actuarán Paula Neder; Exe, de Pasado Verde; Mariana Päraway; Maluko; Catalina y Goy Ogalde. Estos referentes de la música mendocina desplegarán todo su talento desde sus casas, como parte de las apuestas que el Gobierno de Mendoza desarrolla para el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Los artistas

Paula Neder es una cancionista/intérprete de nuestra provincia. Según sus propias palabras: “Mezcla de arena, montaña, ciudad, río…” El pop, el folk, el rock se mixturan en su obra, dando paso a las canciones.

Exe Stocco es el cantante de la banda Pasado Verde, muy influenciada desde un principio por el rock alternativo de los ‘90, legado de bandas como Fun People, The Ramones, The Hives, The Beatles y también Nino Bravo, El mató a un policía motorizado y Flema, entre otros. Este grupo mendocino, formado en 2006, fue mutando hacia el sonido indie y tuvo una primera experiencia sonora con un demo homónimo grabado en RFA con Víctor Silione.

Mariana Päraway, hace canciones desde 2008, con su corazón, su guitarra y su voz. Su carrera solista comenzó simbólicamente en 2011 y cuenta con 4 discos “El tiempo” (2011); “Los peces” (2012); “Hilario” (2014) y “La flecha” (2017). Este último bajo la producción artística de Ernesto García (ganador de dos premios Grammys) y con la participación de una gran cantidad de músicos.

Maluko es un músico, compositor e intérprete mendocino, con diversas influencias musicales del flamenco, la bossa, el pop rock y el reggae, que se reflejan en la riqueza musical de sus composiciones, así como también en la versatilidad de interpretación que le brindan un sello propio.

Por su parte, Catalina entremezcla una poética dulce y a veces descorazonada con la danza contemporánea y el electropop. “Instrucciones para abrir mi corazón” es el álbum debut de esta joven artista mendocina, hija de Lucía Fusari (bailarina y coreógrafa) y Javier Segura (músico y compositor).

Goy Ogalde nació en Godoy Cruz y es un cantante, DJ, compositor, instrumentista, ingeniero, artista plástico, poeta, escritor y productor musical argentino. También es el operador e ideólogo del sello Kangrejoz Records (Sonido Originario) y Fundador del grupo de rock “Alterlatino”, Karamelo Santo, uno de las bandas de rock argentino con más giras por el resto del mundo.

El próximo viernes 10, desde las 20, todo el talento de estos grandes nombres mendocinos, hecho música, se podrá disfrutar en el primer especial de la plataforma www.mendozaencasa.com, sin lugar a dudas será una excelente alternativa para quedarse en casa en compañía de nuestros artistas.

