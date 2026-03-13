“No te olvidaré”: el bestseller de Colleen Hoover llega al cine

La novela “No te olvidaré”, uno de los éxitos editoriales de la escritora Colleen Hoover, dio el salto a la pantalla grande con una producción impulsada por Universal Pictures. La película adapta la historia que conquistó a millones de lectores en todo el mundo.

Sinopsis:

La trama sigue a Kenna Rowan, una mujer que regresa a su ciudad natal luego de haber pasado varios años en prisión. Su objetivo es reconstruir su vida y recuperar el vínculo con su hija, a quien prácticamente no conoce. Sin embargo, el camino no será sencillo, ya que deberá enfrentarse al rechazo de su entorno y a las consecuencias de su pasado.

El papel principal estará interpretado por Maika Monroe, mientras que Tyriq Withers dará vida a Ledger Ward, un hombre que se convierte en un apoyo importante para la protagonista. El elenco también incluye a Lauren Graham, Bradley Whitford y a la cantante Lainey Wilson, quien tendrá su debut en el cine.

La dirección está a cargo de Vanessa Caswill, mientras que el guion fue escrito por la propia Hoover junto a la productora Lauren Levine. La autora también participa como productora del proyecto.

El rodaje se llevó adelante en Calgary, en Canadá, y el equipo detrás de la película cuenta con una importante presencia de mujeres en diferentes áreas de la producción.

Publicada en 2022, la novela vendió millones de ejemplares en todo el mundo y ayudó a consolidar a Hoover como una de las autoras más populares del romance contemporáneo. Con esta adaptación, la historia buscará ahora conquistar también a los espectadores en la pantalla grande.