Search
Instagram Facebook Twitter
no te olvidaré
PELÍCULAS

“No te olvidaré”: el bestseller de Colleen Hoover llega al cine

Universal Pictures apuesta por la exitosa novela romántica con una adaptación filmada en Canadá y protagonizada por Maika Monroe.

La novela “No te olvidaré”, uno de los éxitos editoriales de la escritora Colleen Hoover, dio el salto a la pantalla grande con una producción impulsada por Universal Pictures. La película adapta la historia que conquistó a millones de lectores en todo el mundo.

Sinopsis:

La trama sigue a Kenna Rowan, una mujer que regresa a su ciudad natal luego de haber pasado varios años en prisión. Su objetivo es reconstruir su vida y recuperar el vínculo con su hija, a quien prácticamente no conoce. Sin embargo, el camino no será sencillo, ya que deberá enfrentarse al rechazo de su entorno y a las consecuencias de su pasado.

El papel principal estará interpretado por Maika Monroe, mientras que Tyriq Withers dará vida a Ledger Ward, un hombre que se convierte en un apoyo importante para la protagonista. El elenco también incluye a Lauren Graham, Bradley Whitford y a la cantante Lainey Wilson, quien tendrá su debut en el cine.

La dirección está a cargo de Vanessa Caswill, mientras que el guion fue escrito por la propia Hoover junto a la productora Lauren Levine. La autora también participa como productora del proyecto.

El rodaje se llevó adelante en Calgary, en Canadá, y el equipo detrás de la película cuenta con una importante presencia de mujeres en diferentes áreas de la producción.

Publicada en 2022, la novela vendió millones de ejemplares en todo el mundo y ayudó a consolidar a Hoover como una de las autoras más populares del romance contemporáneo. Con esta adaptación, la historia buscará ahora conquistar también a los espectadores en la pantalla grande.

ETIQUETAS:

novelaCinesColleen HooverUniversal PicturesNo te olvidaré

+ Noticias

Salud en invierno

Vacuna antigripal 2026 en Mendoza: cuánto cuesta y quiénes la reciben gratis

Por: Redacción NDI

PELÍCULAS

“No te olvidaré”: el bestseller de Colleen Hoover llega al cine

Por: Violeta Díaz Costa

TURISMO VALLETANO

Rally, peatonal, feria y festejos por el 8M: todo lo que podés hacer este fin de semana en Tupungato

Por: Génesis Sandoval

PASÓ EN PAREDITAS

Siete hombres fueron identificados por presunta caza ilegal en un departamento del Valle de Uco

Por: Lucian Astudillo

hospitalidad

Turismo: un distrito de Luján recibió una prestigiosa distinción

Por: Redacción NDI

legislatura

Después de las polémicas por las jineteadas, una diputada pide crear un órgano de protección animal

Por: Ana San Martin
Instagram Facebook Twitter