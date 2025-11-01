“No te consumas en el consumo”: Mendoza lanzó una campaña para frenar el sobreendeudamiento

La Dirección de Defensa del Consumidor (DDC) de Mendoza presentó la campaña “No te consumas en el consumo”, una propuesta educativa que busca alertar sobre los riesgos del sobreendeudamiento y ofrecer herramientas concretas para fortalecer la economía familiar.

El objetivo, explicaron desde el organismo, es que cada persona tome conciencia de cómo administra su dinero y de las consecuencias que puede tener un mal uso del crédito. El endeudamiento en sí no es negativo, pero se convierte en un problema cuando las deudas se acumulan o se extienden más de lo previsto, generando un impacto directo tanto en el bolsillo como en la salud emocional.

Entre los factores más comunes que conducen al sobreendeudamiento se encuentran los atrasos en los pagos, el uso de un crédito para cubrir otro y la costumbre de abonar solo el mínimo de la tarjeta de crédito, lo que incrementa los intereses y prolonga las deudas. Esta situación puede derivar en la pérdida de bienes, reportes negativos en los sistemas financieros y un fuerte desgaste mental y familiar producto del estrés económico.

Para evitar llegar a ese punto, la campaña propone consejos prácticos de educación financiera:

Analizar qué compras son realmente necesarias.

Llevar un registro de ingresos y egresos mensuales para mejorar la planificación.

para mejorar la planificación. Evitar pagar solo el mínimo de la tarjeta de crédito.

Pagar siempre un poco más de las cuotas y revisar las opciones de financiación.

y revisar las opciones de financiación. Calcular el costo real a largo plazo antes de aceptar una oferta.

Desde Defensa del Consumidor remarcaron que la información y la planificación son las mejores aliadas del consumo responsable. En tiempos donde el crédito parece la salida más fácil, la campaña busca recordar que cada decisión financiera influye directamente en la estabilidad económica personal y familiar.

Con este mensaje, la DDC invita a reflexionar: “El dinero no solo se gasta, también se gestiona”, y hacerlo con conciencia puede marcar la diferencia entre vivir endeudado o con tranquilidad.