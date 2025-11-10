No se salva ni ganando: los resultados que debén darse para que Godoy Cruz no descienda

Godoy Cruz Antonio Tomba perdió este domingo como visitante frente a Atlético Tucumán y quedó complicadísimo en la pelea por no descender, ya que incluso ganando en la última fecha podría perder la categoría.

Con esta derrota, el Tomba quedó último en la tabla anual con 28 puntos, igualado con San Martín de San Juan, y está en zona de descenso ya que el Verdinegro está último en los promedios y perdería la categoría por esa vía.

Aldosivi de Mar del Plata, el otro rival directo que tiene el Tomba, quedó penúltimo en los promedios con dos puntos más que los cuyanos y antepenúltimo en la anual con 30 unidades.

Con este panorama, Godoy Cruz ya no tiene chances de salvarse definitivamente del descenso y lo máximo a lo que puede aspirar es a un desempate por la permanencia, pero necesita que sus dos rivales, que se enfrentan entre ellos, colaboren.

Qué necesita Godoy Cruz para quedarse en primera

En primer lugar, el Tomba está obligado a ganarle a Riestra y luego dependerá de lo que suceda en Mar del Plata, donde dos resultados le permitirían jugar un desempate.

Si Godoy Cruz gana y Aldosivi y San Martín empatan en Mar del Plata, el Verdinegro quedaría último tanto en la tabla de promedios como en la anual. Así, el equipo sanjuanino descendería por ser el último de los promedios, mientras que en la anual Godoy Cruz y Aldosivi quedarían empatados en 31 puntos y deberían jugar entre sí una final por no descender.

La otra opción es que el Tomba gane y San Martín le gane a Aldosivi. Así, el Tiburón descendería por quedar último en los promedios, mientras que mendocinos y sanjuaninos quedarían igualados en la anual en 31 puntos y tendrían que jugar el desempate.

Si el Expreso gana y también lo hace el Tiburón, entonces los sanjuaninos quedará último tanto en los promedios como en la anual, de manera que descenderá por la primera tabla y el segundo descenso será para el penúltimo de la anual, que sería el Tomba.

Nada habría que hacer para los del Turco Asad, si del Feliciano Gambarte salen sin los tres puntos. A rezar, esperar y jugarse la batalla ficha, Bodegué.