“No sé cómo seguir adelante sin ustedes”: el desgarrador mensaje de la hija de la pareja que murió por la caída de un árbol en San Carlos

La tragedia que conmocionó a Mendoza durante el fin de semana sumó un nuevo capítulo cargado de dolor. La hija del matrimonio que murió tras la caída de un árbol sobre el vehículo en el que viajaban en San Carlos compartió una emotiva carta de despedida en sus redes sociales, donde expresó el profundo vacío que le dejó la pérdida de sus padres.

La pareja se dirigía al salón donde iba a celebrarse el cumpleaños de 15 de la adolescente cuando un árbol cayó sobre el automóvil en el que se trasladaban. Ambos fallecieron en el lugar, mientras que la joven sobrevivió al accidente.

Días después de la tragedia, decidió abrir su corazón con un mensaje que rápidamente se multiplicó en redes sociales por la conmoción que generó.

“Hoy me cuesta encontrar las palabras para hablar de ustedes. Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase, y perderlos a los dos es un dolor que todavía no sé cómo explicar“, comienza la carta.

En el texto, la joven recuerda a sus padres como su “lugar seguro” y las personas que la acompañaron en cada etapa de su vida.

“Nunca me dejaron sola y siempre estuvieron para mí. No sé cómo se sigue adelante cuando faltan las dos personas más importantes en mi vida, ni tampoco sé si voy a poder seguir adelante sin ustedes”, escribió.

También expresó cuánto extrañará los momentos cotidianos compartidos con ellos.

“Los voy a extrañar en las cosas más chiquitas, en un abrazo, en una mirada, en llegar a casa y saber que estaban ahí. Voy a extrañar poder contarles mis cosas, mi día a día, pedirles un consejo y, por sobre todo, tenerlos conmigo.”

“Mis papás me construyeron una cuna de oro”

Uno de los pasajes más conmovedores de la publicación es el recuerdo del esfuerzo que, según relata, hicieron sus padres para darle todo lo que pudieron.

“Siempre dije que yo no había nacido en una cuna de oro pero que mis papás poco a poco me la habían construido, con mucho esfuerzo y sacrificio.”

En el tramo final de la carta, la adolescente agradeció el amor recibido y aseguró que llevará el recuerdo de sus padres para siempre.

“Gracias por siempre haber dado todo por mí. Gracias por haber sido mis papás. Gracias por haberme amado. Los voy a amar toda mi vida y, aunque hoy no sepa cómo hacerlo, voy a aprender a vivir llevando su amor conmigo.”

La publicación concluye con un mensaje cargado de emoción:

“Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy. Y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son.”

La carta generó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde cientos de personas dejaron mensajes de acompañamiento para la joven y su familia, aún conmocionadas por una tragedia que marcó para siempre una celebración que debía ser de alegría y terminó convirtiéndose en un profundo duelo.