Boca continúa transitando un semestre soñado. Tras quedarse con la Copa Sudamericana y asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores a través de la Tabla Anual, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena tendrá una nueva oportunidad de sumar una estrella cuando dispute la final de la Copa Argentina frente a Platense.

Según trascendió este lunes, el encuentro decisivo se jugará el 2 de diciembre, aunque la AFA todavía debe oficializar la sede y el horario del partido. Una de las opciones es el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La otra, el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

A diferencia de otras ediciones, el vencedor de la Copa Argentina no obtendrá una plaza para la próxima Copa Libertadores, ya que ambos finalistas tienen asegurada su participación en el máximo certamen continental.

Boca consiguió su clasificación gracias a su posición en la Tabla Anual y a la reciente conquista de la Copa Sudamericana. Platense, por su parte, también garantizó su boleto internacional al alcanzar la final del torneo federal.

Por ese motivo, el encuentro tendrá como único premio la consagración y la posibilidad de sumar un nuevo trofeo oficial.