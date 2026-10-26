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No pierde pista: Natalio Mema salió a celebrar una importante obra en medio de la internas por la gobernación

Esta estapa de ensayos operativos sobre la vía recientemente finalizada es un paso fundamental del plan de modernización del transporte público que lleva adelante la Provincia.

Durante los últimos días, el Gobierno de Mendoza estuvo realizando pruebas técnicas de mucha importancia para la circulación del Metrotranvía en el nuevo tramo que uniría el recorrido cotidiano con la Estación Benegas en el departamento de Godoy Cruz.

Obra que se ha estado ejecutando durante los últimos tres años con más de 300 trabajadores que han permitido la extensión de los rieles por 5 kilómetros más de doble vía, además de la presencia de seis paradores estratégicos. Incluyendo en eso la instalación de catenarias, pasos a nivel, pasos peatonales, semáforos tranviarios y locales técnicos.

Una obra que representa una inversión millonaria por parte del gobierno local y que el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, salió a mostrar y a celebrar por la rigurosidad con la que se trabajó durante este tiempo, cumpliendo metas y plazos establecidos por la provincia.

“La ampliación mejora la conexión entre Las Heras, Ciudad y Godoy Cruz, y prepara al Metrotranvía para seguir creciendo hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto. Cada etapa suma infraestructura y capacidad para integrar más departamentos a una red de transporte público moderna, segura y eficiente”, comunicó el ministro en su cuenta de X.

A lo que sumó en otro posteo: “Llegamos a la Estación Benegas de Godoy Cruz y seguimos ampliando la conectividad del área metropolitana (…) Más conectividad, mejor transporte público y una red metropolitana cada vez más integrada”

Un festejo por parte de Mema que no es de extrañar por la importancia de la obra, pero que aparece justo en una situación en la que todos los posibles candidatos de la UCR comienzan a mostrarse de una y otra forma para ganar el reconocimiento de los votantes.

Lo cual es lógico de pensar, ya que en las últimas encuestas realizadas por consultoras, Natalio Mema ni siquiera aparecía entre las opciones a la candidatura provincial. Por lo que la utilización del Metrotranvía podría impulsar gradualmente su imagen para empezar a ponerse cerca de Tadeo García Zalazar, no tanto de Ulpiano Suarez que según informes está bastante por delante de ambos.

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