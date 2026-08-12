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No paran: se incendió otro campo inculto en un distrito de San Carlos

Los Bomberos Voluntarios de San Carlos lograron apagar un nuevo foco de incendio forestal en el departamento

Durante la jornada del martes, personal del CEO del Valle de Uco encendió las alarmas y dio aviso a los Bomberos Voluntarios de San Carlos sobre un nuevo incendio en una zona sin plantaciones dentro del distrito de Capiz.

Y es que, según informaron, los efectivos de rescate se trasladaron en el móvil 4 del cuartel local hacía la zona del Barrio Amanecer de Capiz cerca de las 19:55 donde se encontraron con un terreno baldío prendiéndose fuego desaforadamente.

Ante esto, los efectivos llevaron a cabo las tareas necesarias para sofocar el foco del incendio. Aunque, posteriormente se confirmó que, al menos, una hectárea fue afectada dejando daños en malezas y cortaderas presentes.

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