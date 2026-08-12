No paran: se incendió otro campo inculto en un distrito de San Carlos

Durante la jornada del martes, personal del CEO del Valle de Uco encendió las alarmas y dio aviso a los sobre un nuevo incendio en una zona sin plantaciones dentro del distrito de Capiz.

Y es que, según informaron, los efectivos de rescate se trasladaron en el móvil 4 del cuartel local hacía la zona del Barrio Amanecer de Capiz cerca de las 19:55 donde se encontraron con un terreno baldío prendiéndose fuego desaforadamente.

Ante esto, los efectivos llevaron a cabo las tareas necesarias para sofocar el foco del incendio. Aunque, posteriormente se confirmó que, al menos, una hectárea fue afectada dejando daños en malezas y cortaderas presentes.