“No los dejaron salir al baño”: fuerte rechazo de los padres a las medidas tomadas por una escuela en Tunuyán

El hecho ocurrió en la escuela Amanda Fernández de Palermo, donde, según relataron familias a NDI, se habría activado un protocolo interno que incluyó mantener a los estudiantes dentro del aula sin poder salir al baño ni acceder a agua durante casi dos horas, desde las 16.40 hasta el horario de salida. Además, denunciaron que no se les permitió retirar a sus hijos del establecimiento durante ese lapso.

“Los chicos no podían ir al baño, ni siquiera si se sentían mal. Tampoco podían tomar agua o salir del aula”, expresó a este medio un padre que pidió resguardar su identidad. La situación generó mayor malestar en el caso de alumnas, ya que al no poder llevar mochilas ni elementos personales, se ve comprometida la privacidad en cuestiones de higiene.

A través de un comunicado enviado por WhatsApp, la institución informó que se había activado el protocolo ante una nueva amenaza y que se extremarían medidas de seguridad. Entre ellas, se dispuso que los baños permanezcan cerrados durante las clases, habilitados solo en recreos y bajo supervisión estricta de los preceptores, y que los estudiantes asistan únicamente con carpeta y lapicera, sin mochilas ni bolsos.

Sin embargo, estas decisiones generaron cuestionamientos. “Entendemos que tienen que cuidar a los chicos, pero no a costa de situaciones básicas como ir al baño o que los padres no podamos retirarlos”, sostuvo el mismo padre.

El contexto se da en medio de la implementación del protocolo difundido por la Dirección General de Escuelas, que será adjuntado a esta nota. El documento establece que, ante amenazas, se deben reforzar los controles, supervisar espacios comunes como baños y mantener la actividad escolar con medidas preventivas, incluyendo de manera excepcional la restricción de mochilas.

No obstante, el protocolo no contempla restricciones absolutas sobre necesidades básicas ni la imposibilidad de retiro de estudiantes por parte de sus familias, sino que hace foco en la supervisión, el acompañamiento y la contención.

Este desfasaje entre lo que indica la normativa oficial y lo que se habría aplicado en la institución abre un debate sobre los límites de las medidas preventivas, en un contexto donde la preocupación por las amenazas convive con la necesidad de garantizar condiciones básicas de bienestar para los alumnos.

Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de estos mensajes, la discusión ya no pasa solo por las amenazas, sino también por cómo se gestionan dentro de las escuelas y hasta dónde es válido en nombre de la prevención.