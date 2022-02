El tenista argentino Del Potro tenía previsto jugar el Open de Brasil y luego retirarse, lamentablemente su condición física no se lo permitió.

El tenista había anunciado en una conferencia su pronta retirada del circuito profesional luego de jugar en Open de Argentina y el de Brasil; a este último “La Torre” no llegó, y por ello se retiró antes de los previsto.

La decisión de Juan Martín Del Potro estaba tomada y proyectó que Brasil, sería su ultimo escenario. Lamentablemente no será así, ya que una lesión en su rodilla se transformó en una pesadilla que lo llevó a tener que tomar esta decisión ante la persistencia de la dolencia.

De esta manera, Delpo llegó al final a su carrera profesional en el Argentina Open, tras el encuentro que jugó el martes pasado, donde cayó ante su compatriota Federico Delbonis. El tenista había retomado la actividad días antes después de dos años y medio sin poder jugar de manera oficial. Su rodilla, y también una de sus muñecas, parecen haberse encaprichado para que el destino de Juan continúe por fuera de las canchas de alto rendimiento.

“Hace años que intento alternativas, tratamientos médicos y distintas maneras de solucionar mi problema, pero no lo logro. Quiero vivir como una persona de 33 años sin dolores y no como un deportista profesional, es una decisión difícil, pero la quería comunicar”, confesó el campeón del US Open 2009 y ex número tres del planeta.

El comunicado del Río Open

En las redes sociales, el ATP 500 de Río de Janeiro publicó la noticia: «Lamentablemente Juan Martin Del Potro no competirá en el Rio Open. Siempre fue un sueño tenerlo con nosotros y estuvimos muy cerca de poder cumplirlo. Le deseamos mucho éxito en el futuro y sabe que las puertas del Rio Open siempre estarán abiertas para usted».

Leé también: Handball: se jugó en San Carlos,parte del Torneo Arena 1000 previo a la Copa Argentina