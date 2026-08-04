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¿No lee lo que postea?: Hebe Casado habló de la doble vara K pero volvió a hacer un papelón

Anabel Fernández Sagasti pidió sesionar online dada su situación de salud por el embarazo que transita. La vicegobernadora chicaneó al kirchnerismo, pero se equivocó.

La vicegobernadora Hebe Casado volvió a quedar en posición adelantada por la ansiedad que le produce criticar al kirchnerismo. Esta vez, se agarró del pedido que Anabel Fernández Fernández Sagasti le realizó a Victoria Villarruel para sesionar a distancia debido a su embarazo.

En ese contexto, salió al cruce. A través de un posteo en su cuenta en “X”, Casado recordó que durante 2025 una legisladora provincial había pasado por una situación similar y desde el kirchnerismo se habían opuesto a que sesionara a distancia.

“El año pasado, misma situación de una legisladora provincial, el partido de Anabel se oponía a que sesionara por zoom. La doble vara k no falla”, expresa Casado en su posteo. En el hilo que compartió, cita una nota de Mendozapost sobre el caso que abrió la polémica en el Senado en torno a María Laura Sainz.

Lo llamativo es que la postura más dura provenía del PJ que lideran los intendentes y el ex vicegobernador Carlos Ciurca. Justamente Adriana Cano, que le responde políticamente a este último, aseguró que “el origen de la resolución 93/20 fue una pandemia que ya no existe”.

La desesperación por el radicalismo en aquel entonces era el poroteo de votos. Para todas las votaciones estaban muy justos, 19 contra 19 opositores. Si bien siempre había alguien que aportaba al quórum, necesitaban que al menos estuvieran garantizadas las 19 bancas radicales.

Hay una situación similar en la Nación: el voto de Fernández Sagasti es clave para la Ley de Tierras que pretende sacar Javier Milei y que tiene votos divididos. Sin la mendocina, a esta hora, el oficialismo se impone por un solo voto en la sesión.

Volviendo a lo que dice Casado, la vicegobernadora volvió a pifiarla (por desconocimiento o adrede para seguir emparentando al PJ con el kirchnerismo, aunque sean bloques distintos). El kirchnerismo no se opuso a que Sainz sesionara a distancia. “Está habilitada porque así se aprobó en la sesión pasada”, dijo el senador Félix González pero reclamó que “el cuerpo tiene que ordenar de una vez por todas una resolución clara sobre la participación remota”.

“Hebe @FGonzalezMza del espacio de Anabel no se opuso , hasta la nota lo dice. Compartir el video y decir en el senado lo hicimos también, en vez de chicanitas pedorras no te hará peronista te haría mejor política persona y médica, pero estás re lejos de todo eso”, le respondió la ex concejal de Luján, Paloma Scalco.

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