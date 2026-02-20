“No hay corrupción ni perjuicio al Estado”: la respuesta de Alejandro Morillas a la multa del Tribunal de Cuentas

Por Alejandro Morillas

Intendente de San Carlos

Ante la multa impuesta por el Tribunal de Cuentas a al municipio de San Carlos —que me afecta personalmente junto al secretario de Gobierno y la contadora municipal—, considero imperativo brindar una explicación clara y responsable.

Las observaciones del Tribunal responden estrictamente a criterios técnico-administrativos sobre procedimientos formales. Es fundamental aclarar: no se trata de hechos de corrupción, malversación, ni perjuicio económico al Estado, sino de discrepancias en la interpretación de normas contables que surgen naturalmente en la gestión pública diaria.

Actuamos en un marco de estricta legalidad.

Y quiero ser categórico en esto: Cada acto administrativo fue dictado con sustento legal, actuando estrictamente dentro de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades y toda la normativa vigente. Nuestra ejecución presupuestaria cuenta con respaldo documental total, afectación contable transparente y una finalidad pública plenamente comprobable. De hecho, la Resolución del Tribunal de Cuentas señaló textualmente “Aprobar la Rendición de Cuentas presentada por la Municipalidad de San Carlos correspondiente al Ejercicio 2024”.

Respetamos profundamente la función de control que ejerce el Tribunal porque fortalece las instituciones. Sin embargo, estas multas son observaciones técnicas ya subsanadas y no constituyen una condena penal ni implican desvío de fondos.

Gobernar implica tomar decisiones. Y cada decisión está documentada, fundamentada y orientada al bienestar de nuestra comunidad. Esto es así independientemente de quienes, desde las sombras, intentan parcializar una observación meramente administrativa, atribuyéndole un tenor malicioso que no tiene, ni ha sido señalado de esa forma por la autoridad competente.

Seguiremos trabajando con la frente en alto, con transparencia, responsabilidad y absoluto apego a la legalidad.