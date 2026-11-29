Un conductor de 26 años protagonizó este domingo un siniestro vial en Luzuriaga, en el departamento de Maipú, luego de perder el control de su auto y caer al interior de un canal. Cuando la Policía llegó al lugar y le realizó el control de alcoholemia, éste arrojó como resultado que el hombre circulaba con más del triple del límite de alcohol permitido en sangre.

El episodio se registró a las 7:15 en la intersección del carril Sarmiento y calle 9 de Julio. Según el reporte policial, el automovilista circulaba en un Chevrolet Celta rojo cuando, por motivos que no fueron precisados, perdió el dominio del vehículo y terminó dentro del canal que divide ambos carriles. Cabe resaltar que no hubo intervención de terceros.

La situación fue alertada a través de un llamado al 911, por lo que desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se dispuso el desplazamiento de efectivos de la Comisaría 54ª.

Una vez en el lugar, los policías constataron lo ocurrido y sometieron al conductor al test de alcoholemia. Tras conocerse el resultado de 1,66 g/l, se inició el procedimiento contravencional correspondiente.