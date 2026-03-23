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Hebe Casado
polémicas declaraciones

“No fueron 30.000”: Hebe Casado cuestionó la cifra de desaparecidos y desató una ola de reacciones

A horas de un nuevo 24 de marzo, la vicegobernadora mendocina volvió a quedar en el centro de la escena por sus declaraciones.

En la antesala de una fecha clave para la memoria colectiva, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, volvió a generar controversia al cuestionar la cifra de desaparecidos durante la última dictadura militar. Sus declaraciones se dieron a pocas horas de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 (una jornada de fuerte carga simbólica en todo el país).

La polémica se desató luego de que Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo) expresara: “Queremos un país como soñaron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos”. Frente a esto, Casado respondió en redes sociales con una frase tajante: “No queremos ese país y no fueron 30.000” (mensaje publicado en su cuenta de X, ex Twitter).

Las repercusiones no tardaron en multiplicarse. Dirigentes de distintos sectores políticos cuestionaron los dichos de la funcionaria, con críticas que llegaron tanto desde la izquierda como desde el peronismo. Entre ellas, la diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda) ironizó sobre la postura de Casado al compararla con “la tía facha en la sobremesa”.

A nivel provincial, la senadora Adriana Cano (PJ) también salió al cruce y apuntó directamente contra la interna del oficialismo. “¿Cómo convive la UCR Mendoza con esto?”, se preguntó, al tiempo que puso en debate los principios históricos del radicalismo (en referencia a su rol en la recuperación democrática).

En ese sentido, Cano recordó antecedentes que marcaron la identidad del partido. Mencionó el reconocimiento a figuras como Julio Strassera y el impulso al Juicio a las Juntas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, señalando una posible contradicción entre esa tradición y las recientes declaraciones de la vicegobernadora.

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