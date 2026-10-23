“No estoy haciendo un curso de danza”: la insólita justificación de Jimena Latorre en medio del escándalo por la maestría

La polémica por el pago de una maestría de Jimena Latorre con fondos administrados por el Estado provincial sumó este viernes la respuesta de la propia ministra. Luego de que se revelara que recibió un reintegro equivalente a casi US$11.000 para cursar un posgrado internacional, la funcionaria de Alfredo Cornejo defendió la operación y aseguró que no existieron irregularidades.

En una entrevista con el programa “MDZ Club”, de MDZ Radio, Latorre sostuvo que el procedimiento “es legal y es ético”. También rechazó los cuestionamientos sobre la pertinencia del gasto y argumentó que la capacitación de los funcionarios forma parte del fortalecimiento institucional de la administración pública.

“Desde el punto de vista legal no han descubierto nada muy raro, desde el punto de vista inicial de que todo eso está documentado y están las actas que autorizaron eso en función del objeto y la aplicación de los fondos que se usaron para eso”, afirmó la ministra.

El caso abrió una controversia política por el uso de recursos del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas para cubrir una formación académica individual, pero también por el monto del reintegro y la secuencia de las autorizaciones administrativas.

Cómo se pagó la maestría de Latorre

La ministra cursó una Maestría en Economía Medioambiental (MECOM) en la Universidad Francisco Marroquín, una institución creada en Guatemala y con sede en España. El programa se desarrolló de manera virtual y tuvo una duración de diez meses.

Según la documentación citada en las publicaciones sobre el caso, el reintegro se concretó mediante una transferencia de $13.643.838, realizada el 4 de febrero de 2026 a nombre de Jimena Hebe Latorre. El organismo pagador fue el Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, cuyos recursos son administrados por la empresa estatal Mendoza Fiduciaria.

La resolución del Comité Ejecutivo del 29 de enero de 2026 instruyó a Mendoza Fiduciaria a reintegrar el equivalente en pesos de US$ 9.313,20, correspondiente al costo de la maestría, según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al momento de la transferencia.

A esa suma se agregaron US$ 1.353,32 por la reserva de plaza. De esa manera, el reintegro contemplado en la documentación ascendió a US$ 10.666,52, una cifra cercana a los US$ 11.000 que desató el debate.

Latorre defendió el origen de los fondos y negó que se tratara de recursos que podrían haberse destinado a otras áreas del Gobierno.

“Ese fondo específico se compone con aportes de las empresas justamente para el fortalecimiento institucional del Ministerio y en particular de la Dirección de Hidrocarburos”, explicó durante la entrevista.

La ministra detalló que esos recursos se utilizan para distintas necesidades de funcionamiento y modernización del área. “Se afectan fondos a consultorías, a software y programas para manejar mejor la información y por supuesto para capacitación continua del personal y de los funcionarios”, señaló.

Además, sostuvo que el fideicomiso “no se integra ni con los aportes de los contribuyentes ni tampoco se detrae del presupuesto de la provincia”.

“No estoy haciendo un curso de danza”

Uno de los argumentos centrales de Latorre fue que la maestría está vinculada directamente con las responsabilidades que desempeña al frente de Energía y Ambiente, dos áreas de relevancia económica y ambiental para Mendoza.

“Es más que ético que los funcionarios nos sigamos formando continuamente para ser mejores administradores de bienes ajenos. En ese sentido, no veo cuál es el problema o la contradicción”, afirmó.

La funcionaria también justificó la modalidad virtual del posgrado por las exigencias de su cargo y la imposibilidad de asistir regularmente a clases presenciales.

“Nadie puede sustituirme a mí persona para hacerlo. Soy ministra de dos de las principales actividades económicas de la provincia y de ambiente. Y la capacitación es de Economía Ambiental, no estoy haciendo un curso de danza”, expresó.

Respecto del costo, reconoció que se trata de una suma elevada, aunque consideró que se encuentra dentro de los valores de una formación internacional de esas características.

“Es mucha plata, pero creo que cualquiera que hace un curso de capacitación de este nivel, una maestría en el exterior, que tiene que ver con temas de relevancia económica global”, argumentó.

La ministra agregó que existen pocas alternativas de ese nivel que puedan cursarse completamente a distancia y aseguró que sus obligaciones laborales no le permiten realizar una maestría presencial o semipresencial. “Tengo solamente los fines de semana para estudiar”, explicó.

“No me parece antiético la formación continua de los empleados y menos tampoco de los funcionarios. No me parece mal que el Estado afecte fondos específicos que no vienen de los contribuyentes, que vienen de las empresas particularmente con una afectación que desde un principio estuvo creado para el fortalecimiento institucional”, concluyó en MDZ Club.

Lucas Ilardo cuestionó el uso del fideicomiso

La explicación de la ministra no cerró la discusión política. El diputado peronista Lucas Ilardo cuestionó que el fideicomiso se utilizara para financiar una capacitación individual y puso en duda que el beneficio pueda considerarse una inversión institucional, dado que la formación fue realizada por una funcionaria cuyo mandato depende de la continuidad de la gestión política.

“Ella que argumenta en el comité que se está capacitando para el Estado mendocino, para todo el pueblo de Mendoza, pero ella es funcionaria pública que tiene un mandato político que dura hasta que el gobernador defina, y que dura el tiempo que dura el gobernador. Es decir, eso no queda para el Estado”, planteó el legislador.

Ilardo también cuestionó que no se tratara de una capacitación destinada a un conjunto de trabajadores o instrumentada mediante un convenio que estableciera compromisos posteriores de la funcionaria con el Estado.

El legislador puso el foco, además, en el descuento del 10% aplicado por el pago anticipado del programa. Según la documentación citada, el precio final de la maestría quedó en 8.955 euros, equivalentes a US$ 9.313,20. A ese monto se sumó el costo de la reserva de plaza.

Ilardo sostuvo que el reintegro debía analizarse a la luz de esa bonificación y cuestionó que se hubiera reclamado el importe sin considerar adecuadamente el descuento. La documentación conocida, por su parte, discrimina el costo de la maestría y el concepto correspondiente a la reserva de plaza.

Las fechas del trámite, bajo la lupa

Otro de los puntos planteados por Ilardo está relacionado con el procedimiento administrativo. Según la secuencia documental citada por el legislador, el financiamiento tuvo una aprobación inicial en agosto de 2025. En septiembre de ese año, Latorre transfirió 995 euros desde una cuenta personal para reservar su plaza y luego abonó el costo del cursado.

La resolución que instruyó el reintegro se emitió el 29 de enero de 2026 y la transferencia se realizó el 4 de febrero.

Ilardo cuestionó la secuencia de las actuaciones y afirmó que el reintegro se habría realizado antes de que quedara formalizada la aprobación del Comité Ejecutivo mediante las firmas electrónicas correspondientes.

“Le devolvieron la plata con firma posterior al momento en que salió la autorización, o sea, con fecha anterior al momento en que salió la autorización del comité. Es decir, se hizo devolver la plata antes que la autorizaran”, denunció.

Se trata de un señalamiento del diputado sobre el procedimiento, que debe distinguirse de una irregularidad comprobada por una autoridad administrativa o judicial. La ministra, por su parte, afirmó que existen actas y documentación que respaldan la operación.

El costo del posgrado y la comparación con universidades nacionales

Ilardo también cuestionó el valor de la formación y lo comparó con el de posgrados de orientación similar ofrecidos en instituciones públicas argentinas.

Según las cifras que mencionó, una maestría de orientación ambiental en la Universidad Nacional de Quilmes registraba un costo estimado de $4.235.000 por año a valores de febrero-julio de 2026. También aludió a posgrados de la Universidad de Buenos Aires con valores que consideró equiparables.

El legislador sumó a sus críticas referencias a los ingresos que, según sus estimaciones, percibiría la ministra. Esas cifras fueron planteadas por Ilardo y requieren verificación independiente para establecer una comparación precisa.

La controversia, por lo tanto, no se limita al precio de la maestría. El debate abarca la posibilidad de utilizar recursos de un fideicomiso hidrocarburífero para cubrir la formación de una ministra, la pertinencia de ese gasto dentro de los objetivos del instrumento y la secuencia de las autorizaciones.

Mientras Latorre sostiene que el reintegro fue legal, ético y compatible con el fortalecimiento institucional, Ilardo cuestiona que el beneficio individual se haya financiado con esos recursos y reclama explicaciones sobre el procedimiento. Por ahora, los planteos políticos y administrativos deben diferenciarse de cualquier eventual determinación formal de responsabilidades.