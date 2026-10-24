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Apertura del evento

“No es sencillo”: el mensaje de Alfredo Cornejo en el Bootcamp Empresarial Mendoza

Ante cientos de empresarios, el Gobernador encabezó la apertura de la tercera edición del evento.

El gobernador Alfredo Cornejo abrió este viernes la tercera edición del Bootcamp Empresarial Mendoza, un encuentro que reúne a más de 700 empresarios, emprendedores y referentes del sector productivo. Si bien durante su exposición destacó las oportunidades que surgen de las transformaciones del país, también reconoció que éstas “exigen adaptarse y sabemos que ese esfuerzo de adaptación no es sencillo“.

En ese contexto, Cornejo puso el acento en el papel de quienes conducen empresas y deben tomar decisiones en contextos competitivos. En ese sentido, señaló que Mendoza cuenta con recursos, talento y empresarios acostumbrados a enfrentar escenarios adversos, aunque remarcó que ese esfuerzo necesita condiciones adecuadas para desarrollarse.

Además, el Gobernador planteó que los gobiernos tienen la responsabilidad de ofrecer previsibilidad, mantener reglas claras y facilitar las inversiones. También repasó las iniciativas de modernización impulsadas por su gestión, que, según explicó, apuntan a reducir tiempos, simplificar trámites y mejorar los servicios.

Por último, destacó la importancia de generar espacios de intercambio entre empresarios y referentes de distintos sectores, con el objetivo de compartir experiencias, establecer contactos y encontrar soluciones que puedan trasladarse a los proyectos productivos.

Qué es Bootcamp Empresarial Mendoza

La tercera edición del Bootcamp Empresarial Mendoza propone una jornada con tres ejes: excelencia comercial, eficiencia operativa y crecimiento sostenible. El evento fue organizado por el Gobierno provincial y la Unión Industrial de Mendoza bajo el lema “Una nueva agenda para el crecimiento”.

El programa incluye paneles, conferencias y entrevistas sobre ventas, comunicación, recursos humanos y gestión empresarial.

La agenda contempla además un espacio dedicado al análisis del costo argentino.

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