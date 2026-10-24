“No es sencillo”: el mensaje de Alfredo Cornejo en el Bootcamp Empresarial Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo abrió este viernes la tercera edición del Bootcamp Empresarial Mendoza, un encuentro que reúne a más de 700 empresarios, emprendedores y referentes del sector productivo. Si bien durante su exposición destacó las oportunidades que surgen de las transformaciones del país, también reconoció que éstas “exigen adaptarse y sabemos que ese esfuerzo de adaptación no es sencillo“.

En ese contexto, Cornejo puso el acento en el papel de quienes conducen empresas y deben tomar decisiones en contextos competitivos. En ese sentido, señaló que Mendoza cuenta con recursos, talento y empresarios acostumbrados a enfrentar escenarios adversos, aunque remarcó que ese esfuerzo necesita condiciones adecuadas para desarrollarse.

Además, el Gobernador planteó que los gobiernos tienen la responsabilidad de ofrecer previsibilidad, mantener reglas claras y facilitar las inversiones. También repasó las iniciativas de modernización impulsadas por su gestión, que, según explicó, apuntan a reducir tiempos, simplificar trámites y mejorar los servicios.

Por último, destacó la importancia de generar espacios de intercambio entre empresarios y referentes de distintos sectores, con el objetivo de compartir experiencias, establecer contactos y encontrar soluciones que puedan trasladarse a los proyectos productivos.

El crecimiento de Mendoza se construye con quienes invierten, emprenden y generan empleo todos los días. Por eso, impulsamos espacios como el Bootcamp Empresarial, que en esta tercera edición reunió a más de 700 empresarios, emprendedores y referentes nacionales para compartir… pic.twitter.com/guSedcefTN — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 23, 2026

Qué es Bootcamp Empresarial Mendoza

La tercera edición del Bootcamp Empresarial Mendoza propone una jornada con tres ejes: excelencia comercial, eficiencia operativa y crecimiento sostenible. El evento fue organizado por el Gobierno provincial y la Unión Industrial de Mendoza bajo el lema “Una nueva agenda para el crecimiento”.

El programa incluye paneles, conferencias y entrevistas sobre ventas, comunicación, recursos humanos y gestión empresarial.

La agenda contempla además un espacio dedicado al análisis del costo argentino.