“No es para esta elección”: Patricia Bullrich y una aclaración sobre los dichos de Donald Trump

Este martes, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que Estados Unidos retiraría su apoyo a Argentina si el oficialismo pierde las elecciones, quien salió a poner paños fríos a la situación fue la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Según explicó Bullrich, hubo un malentendido con las declaraciones de Trump, ya que el mandatario norteamericano no se refería a las elecciones legislativas venideras. “El 26 de octubre no se termina el apoyo de Estados Unidos“, aseguró la Ministra. “Si Milei no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina“, había dicho este martes Trump tras su reunión con el mandatario libertario.

Según Bullrich, las palabras del estadounidense hacen referencia a los comicios presidenciales del 2027. “Lo que dijo es que si el Gobierno, con esta forma de pensar, dejara de ser gobierno, Estados Unidos tendría que ver si apoya o no a otro gobierno que piensa totalmente distinto“, expresó la Ministra.

Por otro lado, Bullrich hizo referencia a la compra de pesos argentinos por parte del Tesoro americano: “Lo hacen porque es un buen negocio para ellos“, aseguró.

Poco después, la Ministra se expresó en redes, donde -desde su perfil en “X”- catalogó al encuentro entre Milei y Trump como “histórico“.

¡Un encuentro histórico! El Presidente @JMilei y la comitiva fuimos recibidos por @realDonaldTrump en la Casa Blanca.



El apoyo que recibió nuestro país fue enorme, porque compartimos los mismos valores e ideas: la libertad, el trabajo y el orden.



Este es el camino: el de… pic.twitter.com/1o5TYAlhWs — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 14, 2025

“El apoyo que recibió nuestro país fue enorme, porque compartimos los mismos valores e ideas: la libertad, el trabajo y el orden“, aseguró Bullrich.