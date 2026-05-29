No es Julián Álvarez: el Barcelona busca a otro campeón del Mundo

El mercado de pases europeo empieza a moverse y uno de los nombres que más ruido genera es el de Cristian “Cuti” Romero. El defensor de la Selección Argentina aparece en la órbita de Barcelona, que busca reforzar su defensa con el campeón del mundo y un deseo del jugador podría ser clave en el transferencia.

Más allá de tener contrato hasta junio de 2029, la continuidad del defensor del Tottenham dejó de ser una certeza hace tiempo. El central, de 28 años, fue uno de los pocos futbolistas que mantuvo un nivel competitivo dentro de una campaña decepcionante para los Spurs, pero su relación con la dirigencia se deterioró notablemente.

Durante la temporada, el exdefensor de Belgrano utilizó sus redes sociales para cuestionar decisiones internas del club en medio de una racha negativa de resultados. Las publicaciones generaron malestar puertas adentro y marcaron un quiebre en el vínculo con las autoridades londinenses.

Aunque desde Tottenham evitaron confrontar públicamente con el futbolista, en Inglaterra aseguran que ambas partes ya contemplan una posible salida en este mercado de pases.

A ese escenario se suma un dato clave: el conjunto inglés apenas logró evitar el descenso en la última jornada y no disputará torneos internacionales en la temporada 2026/27. Para un jugador consolidado en la élite, la ausencia de competencias UEFA representa un golpe importante y busca un equipo en el que pueda participar de dichos torneos.

Barcelona sigue de cerca la situación del defensor argentino

En ese contexto apareció Barcelona, que busca reforzar una defensa que dejó dudas en los partidos decisivos del último año. Si bien el gran objetivo ofensivo sigue siendo Julián Álvarez, la dirigencia culé también trabaja para sumar jerarquía en la última línea.

Caída la posibilidad de incorporar a Alessandro Bastoni obligó al club catalán a reactivar otras alternativas y el nombre de Romero ganó fuerza rápidamente. Según medios españoles, el defensor argentino cuenta con la aprobación total del entrenador alemán Hansi Flick.

El diario Sport reveló que el perfil del campeón del mundo encaja perfectamente en la idea futbolística del nuevo técnico blaugrana. Lo consideran un marcador central con liderazgo, personalidad y experiencia en partidos de máxima exigencia.

Además, en Barcelona entienden que el argentino puede convertirse en una pieza fundamental para liderar la renovación defensiva del equipo, especialmente por su capacidad para jugar en línea alta y sostener duelos individuales.