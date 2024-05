No demostraron nada y fue empate en el clásico mendocino

Pasaron largos 16 años para que Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se vieran las caras por un enfrentamiento oficial. Además, fue el primero en el actual torneo de la máxima categoría del fútbol local.

Con dos presentes diferentes, puesto que Independiente Rivadavia viene de vencer a Lanús y Godoy Cruz de caer de local frente a Barracas Central, la segunda fecha de la Liga Profesional, era para ambos la posibilidad de sumar importantes puntos en el comienzo del torneo.

Sin intenciones de arriesgar de más y con su público alentando sin parar para que sea una verdadera fiesta, la Lepra logró lo que pocos equipos: frenar la ola ofensiva de Godoy Cruz y sin tiros claros, más que alguna llegada que alertó a Gonzalo Marinelli, el primer tiempo finalizó con un apagado empate.

En el complemento, tanto leprosos como tombinos modificaron sus esquemas y con cambios de nombres mostraron una mejor versión. No obstante, no fue suficiente y el resultado no se movía.

Recién pasados los 70 minutos los dirigidos por Martin Cicotello tuvieron una clara ocasión de gol. Fue en los pies de Diego Tonetto que de volea se topó con la humanidad de Pier Barrios que logró despejar la pelota.

Los últimos minutos, el Expreso demostró su jerarquía y de no ser por la dura defensa local, se hubiera llevado los tres puntos. Sin embargo, por lo hecho, se fue con un punto con sabor amargo.

De esta manera, Independiente Rivadavia sumó un valioso punto en busca de engrosar su promedio y ya tiene 4, mientras que Godoy Cruz cosechó su primera unidad.

En la próxima fecha, el Tomba recibirá a San Lorenzo el día sábado a las 17: 30 horas e Independiente Rivadavia viajará a Junin para visitar a Sarmiento, a la misma hora, pero del domingo.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Independiente Rivadavia (0): Gonzalo Marinelli; Matías Ruiz Díaz, Francisco Petrasso, Bruno Bianchi, Tomás Palacios, Tobias Ostchega; Lautaro Ríos, Franco Romero, Ezequiel Ham; Matías Reali (C) y Mauricio Asenjo. DT: Martín Cicotello.

Godoy Cruz (0): Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios (C), Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Roberto Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Juan Cejas, Nahuel Ulariaga y Tomás Conechny DT: Daniel Oldrá.

Goles: No hubo

Amonestados: 27´ P. Barrios (GC); 34´ M. Reali (IR); 52′ R. Fernández (GC) y M. Asenjo (IR); 63′ D. Barrea y 71′ F. Rasmussen (GC).

Árbitro: Diego Herrera.

Estadio: Bautista Gargantini.

Fotos: Prensa Godoy Cruz / Prensa Independiente Rivadavia