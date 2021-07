Este miércoles por la tarde se registró un robo en el barrio Casas del Pueblo de Tunuyán ubicado en las inmediaciones de calle La Argentina, vecinos del barrio identificaron a tres niños que circulaban por el lugar pidiendo ropa y comida.

Los robos a plena luz del día son cada vez más comunes en el Valle de Uco y quizás son de las problemáticas que más preocupan a los vecinos. En este caso, todos los indicios del robo apuntan a tres niñas que circulaban por el barrio pidiendo colaboraciones como comida y ropa; las pequeñas huellas extraídas se suman a las pruebas. Algunos vecinos comentaron que sintieron como intentaban robar sus bicicletas que se encontraban encadenadas frente a sus casas.

Más allá del robo en sí, lo preocupante de la situación es que se trata de niños, niños que llegan a sus casas con elementos que no les pertenecen y que tristemente, no son aprehendidos por sus padres, ya que esos artefactos nunca regresan a sus dueños.

En este contexto de robo, en el cual una familia se siente ultrajada por la violación a la intimidad y el no respeto a la propiedad privada, nos encontramos también con operativos policiales de alto costo, donde efectivos de diferentes divisiones se apostan en el lugar para realizar peritajes que intenten dar con la mecánica del hecho y con los autores. Luego, diversos documentos acreditan lo sucedido y dan intervención a fiscales, y otros auxiliares de la justicia.

Toda una infraestructura y personal dedicados a un hecho que por lo general termina en la «nada misma».. Y así un círculo vicioso que se alimenta sin cesar en muchos pueblos y ciudades del país, que no encuentra solución cercana y que se retroalimenta de las mismas acciones.

Concluyendo, entiendo que lo más triste de esta historia no es el robo, lo más decepcionante es saber que existen niños que no están recibiendo buenos ejemplos, a los cuales no se les está brindando herramientas adecuadas para formar parte de una sociedad justa, basada en valores. Sin dudas no pretendo generalizar, pero si visibilizar y preguntar ¿Qué sociedad estamos forjando con miras al futuro?