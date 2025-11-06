Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico: los antecedentes dirigiendo el cruce

El Torneo Clausura 2025 de Primera División comenzará una nueva jornada y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer los árbitros para la fecha, con la lupa puesta en el Superclásico.

La jornada, que arrancará el viernes 7 de noviembre y terminará el lunes 10 de noviembre, tiene como principal atractivo el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

El designado para el partido más importante fue Nicolás Ramírez, con Juan Belatti Árbitro y Pablo González como asistentes 1 y 2. El cuarto árbitro será Pablo Giménez, en el VAR estará Héctor Paletta y en AVAR, Sebastián Habib.

Los antecedentes dirigiendo a River y Boca de Nicolás Ramírez

Va a ser el segundo superclásico consecutivo en el que Ramírez sea el árbitro principal. Estuvo el semestre pasado en el triunfo por 2 a 1 en el Estadio Monumental con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi y también fue juez de la victoria por 1-0 con gol de Manuel Lanzini a fines de 2024 en La Bombonera. Es decir, lleva dos victorias a favor de River.

Para encontrar la última vez de otro árbitro en un Súper hay que remontarse a abril de 2024. Esa tarde, Yael Falcón Pérez arbitró los cuartos de final de la Copa de la Liga, partido que el Millonario perdió en Córdoba por 3-2 ante el rival de toda la vida y quedó eliminado.