Search
Instagram Facebook Twitter
nicolas-ramir
Súper polémico

Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico: los antecedentes dirigiendo el cruce

Luego de dirigir la final de la Copa Argentina, el árbitro fue designado para el partido más importante de la fecha 15 de la Liga Profesonal.

El Torneo Clausura 2025 de Primera División comenzará una nueva jornada y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer los árbitros para la fecha, con la lupa puesta en el Superclásico.

La jornada, que arrancará el viernes 7 de noviembre y terminará el lunes 10 de noviembre, tiene como principal atractivo el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

El designado para el partido más importante fue Nicolás Ramírez, con Juan Belatti Árbitro y Pablo González como asistentes 1 y 2. El cuarto árbitro será Pablo Giménez, en el VAR estará Héctor Paletta y en AVAR, Sebastián Habib.

Los antecedentes dirigiendo a River y Boca de Nicolás Ramírez

Va a ser el segundo superclásico consecutivo en el que Ramírez sea el árbitro principal. Estuvo el semestre pasado en el triunfo por 2 a 1 en el Estadio Monumental con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi y también fue juez de la victoria por 1-0 con gol de Manuel Lanzini a fines de 2024 en La Bombonera. Es decir, lleva dos victorias a favor de River.

Para encontrar la última vez de otro árbitro en un Súper hay que remontarse a abril de 2024. Esa tarde, Yael Falcón Pérez arbitró los cuartos de final de la Copa de la Liga, partido que el Millonario perdió en Córdoba por 3-2 ante el rival de toda la vida y quedó eliminado.

ETIQUETAS:

riverLiga ProfesionalAFAsuperclásicoNicolás RamírezBoca

+ Noticias

Súper polémico

Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico: los antecedentes dirigiendo el cruce

Por: Agustin Zamora

Mundial sub 17

Argentina le ganó a Túnez y se metió en los 16avos del Mundial Sub 17

Por: Agustin Zamora

emotivo

Tupungato invita a celebrar su 167º Aniversario con Desfile Escolar Cívico Militar y la víspera de su cumpleaños

Por: Redacción NDI

crecimiento

Tunuyán creó un canal de WhatsApp para difundir las ofertas laborales en el departamento

Por: Redacción NDI

atentos

Empezó el juicio por los cuadernos de la corrupción y Cristina Fernández de Kirchner lo tildó de “circo”

Por: Redacción NDI

Negociaciones

La kirchnerista que se perfila para un puesto clave en el Consejo de la Magistratura

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter