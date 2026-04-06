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Nicolás Maduro reapareció a 3 meses de su detención y dio un mensaje de unidad

El mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, pidieron "reconciliación" desde su detención mientras avanza el juicio.

Nicolás Maduro y Cilia Flores emitieron este Domingo de Resurrección un mensaje centrado en la unidad y el diálogo, al cumplirse tres meses de su captura en Caracas por tropas estadounidenses. La comunicación, difundida a través de redes sociales, representa el segundo contacto público de la pareja desde su traslado a Estados Unidos en enero pasado.

En el mensaje publicado en las plataformas X y Telegram, ambos afirmaron que la jornada simboliza la victoria de la vida y la verdad sobre la mentira y el odio.

Maduro apeló a referencias bíblicas sobre la resurrección de Jesús para pedir bendiciones, fe y esperanza para el pueblo venezolano.

Cargos federales y situación judicial

La aparición pública se produce días después de que un juez federal en Nueva York descartara desestimar el caso de narcotráfico que pesa sobre el exmandatario. Maduro enfrenta actualmente cuatro cargos criminales, entre los que se destacan la conspiración para cometer terrorismo y la importación de cocaína.

Por su parte, Cilia Flores permanece procesada por delitos vinculados a la conspiración para el tráfico de drogas y la posesión de armas. Ambos aseguraron en comunicaciones previas encontrarse “firmes y serenos” ante el proceso judicial que se desarrolla en territorio estadounidense.

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