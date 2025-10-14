Nicolás Behringer es la nueva voz argentina

Este lunes, Nicolás Behringer se coronó como el gran ganador de La Voz Argentina, en una noche llena de emoción y suspenso. De esta manera, el participante tutelado por Luck Ra se hizo acreedor de una suma de 70 millones de pesos, un auto 0 KM Volkswagen Tera y la posibilidad de firmar un contrato con la discográfica Universal para poder continuar con su carrera musical.

Desde aquella gala donde entonó la letra de “Prófugos” de Soda Stereo, Nicolás dejó su marca en el escenario y conmovió al jurado. Luego de que solo Luck Ra se diera vuelta en la audición de ciegas, lentamente se fue ganando el corazón y el respeto de todos.

Además de su tenor de voz y personalidad arriba del escenario, Nicolás emocionó a los jurados y al público con su historia de vida: según su testimonio, su papá murió en 2020 y, desde ese momento, asumió la responsabilidad de criar a su hermana.

“Hace unos cuantos años que estamos solos, vivimos por nuestra cuenta, somos ella y yo nomás. Somos el círculo completo, es un dúo familiar”, expresó en el mes de julio cuando se presentó en sociedad.

De profesión artista callejero, Behringer se aferró a la música para encaminar su vida y encontró en el programa La Voz Argentina un trampolín necesario para que su talento sea observado por gran parte del país.

“Voy a estar eternamente agradecido a ustedes por todo lo que están haciendo por mí en estas semanas. Gracias por dejarme soñar y ayudarme a pelear una vida mejor”, relató Behringer en su cuenta de Instagram, donde expone sus trabajos.

Y, en esa misma línea, destacó: “Quiero que tengan presente que lo que más quiero que se lleven de esto es el reflejo de lo que ustedes, como seres humanos, hicieron por mí sin conocerme. Gracias infinitas por sus votos, son lo más hermoso que hay”.

Uno de los momentos más emocionantes de Nicolás en La Voz fue cuando Luck Ra, en un hecho aplaudido por todo el público y sus colegas, le obsequió un celular al participante, quien tenía un dispositivo móvil obsoleto y no podía generar un contenido de calidad para que trascendiera en las redes y para hacer bien su trabajo de cantar y transmitir desde las calles de Buenos Aires.

En una definición reñida con Alan Lez (Team Lali), Milagros Gerez Amud (Team Soledad) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Behringer superó al resto de los concursantes y cristalizó todo el apoyo que venía teniendo en las encuestas que se dieron en las horas previas a la gran final.