Ni Cornejo ni Correa Llano: con quién festejó Javier Milei el triunfo en Mendoza

Las elecciones municipales dejaron a la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza con triunfos en tres de los seis departamentos, siendo Luján de Cuyo el terruño con mayor respaldo y con casi la totalidad de las bancas. Sólo una se disputan entre el PJ y el kirchnerismo.

Todo triunfo es motivo de festejo, aunque lo que se elijan sean un puñado de concejales que casi nadie los conoce aunque los hayan votado. El presidente Javier Milei no quiso ser menos que el resto y también se subió a la ola de festejos.

Sin embargo, el detalle que no pasó desapercibido tiene que ver con la imagen elegida: Luis Petri. El diputado nacional participó de algunas recorridas en Luján de Cuyo y estuvo en el búnker del Pro que se armó en la Sociedad Española.

No sólo Milei eligió la foto junto a Petri, sino que también lo arrobó. No aparecieron por ningún lado el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, y también diputado nacional, Facundo Correa Llano.