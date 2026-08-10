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Comunicado oficial

Nevadas en Mendoza: ¿Suspenden las clases en Tupungato, Tunuyán y San Carlos?

La situación meteorológica obligó a tomar una decisión que afectará a miles de estudiantes del Valle de Uco durante el inicio de la jornada.

Las posibilidades de nevadas en distintos sectores de Mendoza obligaron a las autoridades educativas a disponer la suspensión de las clases presenciales durante el turno mañana de este lunes 10 de agosto en varios departamentos de la provincia.

En el Valle de Uco, la medida alcanza a Tupungato, Tunuyán y San Carlos, donde no habrá clases presenciales en ninguno de los niveles y modalidades educativas durante la mañana.

La decisión responde a las condiciones meteorológicas y al impacto de las nevadas, que pueden dificultar la circulación y el traslado de estudiantes, docentes y personal educativo.

Además de los tres departamentos del Valle de Uco, la suspensión del dictado presencial para el turno mañana comprende a Malargüe, San Rafael, Cacheuta, Potrerillos, Uspallata y las zonas de alta montaña.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales ante posibles actualizaciones sobre la situación y las condiciones para el resto de la jornada.

La suspensión se implementa como medida preventiva frente al escenario climático y busca evitar riesgos vinculados con el desplazamiento de la comunidad educativa en las zonas afectadas por las nevadas.

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