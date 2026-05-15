Nevadas en la cordillera: a qué hora cierra el Paso a Chile

Las autoridades informaron que el cruce fronterizo hacia Chile permanecerá inhabilitado para todo tipo de vehículos a partir de este viernes. La medida responde a un frente de inestabilidad climática con nevadas en la zona cordillerana.

La Coordinación del Centro de Fronteras del Paso Internacional Cristo Redentor, dependiente del Ministerio del Interior, anunció el cierre preventivo del túnel internacional que conecta Argentina con Chile. La restricción comenzará a regir este viernes 15 de mayo a partir de las 10 en Argentina (11 en Chile).

Según el comunicado oficial, la interrupción del tránsito se mantendrá “hasta nuevo aviso”. Como parte del protocolo de cierre, las barreras en la localidad de Uspallata se bajarán a las 09 (8 en Chile) para evitar que los vehículos queden varados en plena montaña ante el avance del temporal.

Razones de la medida

La decisión fue tomada debido a un pronóstico de mal tiempo que incluye nevadas intensas en la alta montaña, condiciones que impiden el tránsito seguro por el corredor internacional. Las autoridades recordaron la importancia de este cierre preventivo para garantizar la integridad física de los viajeros y transportistas.