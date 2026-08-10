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Nevadas: continúa la suspensión de clases en distintos puntos de Mendoza

La medida se extiende al turno tarde debido a nevadas. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Debido a los registros meteorológicos que confirman intensas nevadas, lluvias e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este lunes 10 de agosto se determinó extender la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades.

Esto en el departamento Malargüe, y las siguientes localiades: El Sosneado (San Rafael), Uspallata y zonas de alta montaña (Las Heras), zonas de montaña de Tupungato, Tunuyán y San Carlos, y Cacheuta y Potrerillos (Luján de Cuyo).

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

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