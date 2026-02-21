Netflix vuelve a poner en foco al expríncipe Andrés con “La gran exclusiva” en medio de su detención

La película La gran exclusiva, disponible en Netflix, volvió a captar la atención internacional luego de que se conociera la detención del Príncipe Andrés en el marco de la investigación vinculada al escándalo de Jeffrey Epstein.

El arresto se produjo el 19 de febrero, fecha en la que el exduque de York cumplía 66 años. Según informaron medios británicos, fue interceptado en su residencia y trasladado para prestar declaración en el marco de una causa que analiza su presunta conducta durante los años en que mantuvo relación con el financista estadounidense.

De acuerdo con la información difundida, la investigación se habría reactivado tras la revisión de documentación y archivos relacionados con el caso Epstein, que vuelven a poner bajo la lupa los vínculos del hijo de Isabel II con el empresario condenado por delitos sexuales.

Tras permanecer varias horas bajo custodia, Andrés fue liberado mientras continúa el proceso judicial. La situación generó repercusiones inmediatas tanto en el Reino Unido como a nivel internacional, reavivando el debate sobre el impacto institucional que el escándalo tuvo en la monarquía.

En ese contexto, La gran exclusiva volvió a posicionarse entre los contenidos más comentados de la plataforma. La película reconstruye la polémica entrevista que el príncipe concedió a la BBC en 2019, cuando intentó despegarse públicamente de Epstein.