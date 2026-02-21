Search
Instagram Facebook Twitter
película netflix
STREAMING

Netflix vuelve a poner en foco al expríncipe Andrés con “La gran exclusiva” en medio de su detención

El film que retrata la histórica entrevista del duque de York por el caso Epstein regresa a la escena pública en el momento justo.

La película La gran exclusiva, disponible en Netflix, volvió a captar la atención internacional luego de que se conociera la detención del Príncipe Andrés en el marco de la investigación vinculada al escándalo de Jeffrey Epstein.

El arresto se produjo el 19 de febrero, fecha en la que el exduque de York cumplía 66 años. Según informaron medios británicos, fue interceptado en su residencia y trasladado para prestar declaración en el marco de una causa que analiza su presunta conducta durante los años en que mantuvo relación con el financista estadounidense.

De acuerdo con la información difundida, la investigación se habría reactivado tras la revisión de documentación y archivos relacionados con el caso Epstein, que vuelven a poner bajo la lupa los vínculos del hijo de Isabel II con el empresario condenado por delitos sexuales.

Tras permanecer varias horas bajo custodia, Andrés fue liberado mientras continúa el proceso judicial. La situación generó repercusiones inmediatas tanto en el Reino Unido como a nivel internacional, reavivando el debate sobre el impacto institucional que el escándalo tuvo en la monarquía.

En ese contexto, La gran exclusiva volvió a posicionarse entre los contenidos más comentados de la plataforma. La película reconstruye la polémica entrevista que el príncipe concedió a la BBC en 2019, cuando intentó despegarse públicamente de Epstein.

ETIQUETAS:

netflixpeliculaLa gran exlusivaPríncipe AndrésJeffrey Epstein.

+ Noticias

Otra “Toretto”: una joven que corría picadas chocó con un motociclista y lo mató

Por: Agustin Zamora

STREAMING

Netflix vuelve a poner en foco al expríncipe Andrés con “La gran exclusiva” en medio de su detención

Por: Violeta Díaz Costa

Liga Profesional

La Lepra logró la remontada y le ganó a Independiente

Por: Agustin Zamora

CIUDAD DE MENDOZA

De marzo a diciembre: el itinerario del programa “La Garrafa en tu Barrio”

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

Ulpiano Suárez anticipó un line-up de lujo para el festejo de la Arístides 2026

Por: Violeta Díaz Costa

legislatura

Proponen frenar los embargos a los viñateros que no cobraron su cosecha en medio de la crisis vitivinícola

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter