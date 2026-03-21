Netflix sumó un thriller de 10 capítulos que atrapa desde el inicio

Dentro del catálogo de Netflix, pocas series han logrado destacar al nivel de esta. Se trata de El agente nocturno (The Night Agent), un thriller de suspenso político que no deja de sumar fanáticos en todo el mundo y acaba de estrenar su tercera temporada en la plataforma.

Sinopsis:

La serie sigue a Peter Sutherland, un agente del FBI que trabaja en la Casa Blanca atendiendo una línea de emergencias que casi nunca suena. Todo cambia cuando una noche recibe una llamada que lo mete de lleno en una peligrosa conspiración dentro del gobierno de Estados Unidos. A partir de ahí, junto a una joven que también está en la mira, tendrá que moverse contrarreloj para descubrir la verdad y evitar que el plan avance, mientras intenta sobrevivir a quienes quieren silenciarlos.

Reparto de El Agente Nocturno, serie de Netflix