Netflix suma un drama de época que conquista con su historia

Netflix volvió a sumar una apuesta fuerte a su catálogo y esta vez lo hizo con Mujercitas, un drama de época que rápidamente empezó a destacarse entre lo más visto de la plataforma. La película, dirigida por Greta Gerwig, ofrece una versión fresca del clásico de Louisa May Alcott sin perder la esencia que la convirtió en una historia inolvidable.

Con un elenco de primer nivel encabezado por Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet y Meryl Streep, la película construye un relato íntimo sobre los vínculos familiares, los sueños personales y el paso a la adultez en un contexto histórico lleno de desafíos.

Sinopsis:

La historia sigue a cuatro hermanas mientras atraviesan distintas etapas de su vida, entre momentos duros y otros más luminosos, marcados por el amor, las decisiones y la búsqueda de su propio camino. Todo eso enmarcado en la década de 1860.

Reparto: