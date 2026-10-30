Netflix prepara una nueva adaptación de Orgullo y prejuicio con Emma Corrin y Jack Lowden

Netflix prepara el regreso de una de las historias románticas más reconocidas de la literatura inglesa. Se trata de una nueva adaptación de Orgullo y prejuicio, la novela publicada por Jane Austen en 1813, que llegará a la plataforma el próximo 3 de diciembre en formato de miniserie.

La producción contará con seis episodios y tendrá como protagonistas a Emma Corrin, quien interpretará a Elizabeth Bennet, y Jack Lowden, que dará vida al señor Fitzwilliam Darcy. El guion estará a cargo de Dolly Alderton, escritora británica conocida por su libro Todo lo que sé sobre el amor.

La historia transcurre en la Inglaterra rural del siglo XIX y vuelve a poner en escena el vínculo entre Elizabeth y Darcy, atravesado por los prejuicios, las diferencias sociales, las primeras impresiones y las expectativas familiares. A través de sus protagonistas, la trama explora las convenciones de una época en la que el matrimonio también representaba una forma de asegurar el futuro económico de las mujeres.

Elizabeth es la segunda de las cinco hermanas Bennet y se caracteriza por su personalidad independiente y su resistencia a aceptar que el matrimonio sea el único camino posible para su vida. Darcy, por su parte, es un hombre de una familia adinerada cuya actitud reservada genera un primer rechazo en la joven.

El elenco también incluye a Olivia Colman como la señora Bennet y Rufus Sewell como el señor Bennet. Además, Freya Mavor interpretará a Jane Bennet; Hopey Parish y Hollie Avery serán Mary y Kitty, respectivamente, mientras que Rhea Norwood dará vida a Lydia.

La adaptación estará dirigida por Euros Lyn, quien trabajó en la serie Heartstopper. Dolly Alderton escribió los seis capítulos y también participa como productora ejecutiva, junto con la propia Emma Corrin y otros integrantes del equipo de producción.