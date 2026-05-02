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Netflix prepara un documental sobre Gustavo Cerati con material inédito

Netflix hará una producción que promete revelar el costado más íntimo del músico argentino, con archivos nunca vistos.

La figura de Gustavo Cerati volverá a cobrar protagonismo en la pantalla global: Netflix confirmó la producción de un documental que recorrerá la vida y obra del icónico artista argentino, con estreno previsto para 2027.

El proyecto, que se encuentra actualmente en desarrollo, propone una mirada diferente a la habitual biografía lineal. La intención es construir un retrato más íntimo y humano del ex líder de Soda Stereo, poniendo el foco en aspectos menos conocidos de su personalidad y su universo creativo. Para ello, contará con material de archivo inédito, incluyendo videos y registros personales que nunca fueron exhibidos públicamente.

Uno de los puntos más destacados es la participación directa de su familia, especialmente de su hermana, quien se suma como productora asociada. Esta colaboración busca aportar una perspectiva cercana y auténtica, sumando también testimonios de figuras clave en su carrera, como Zeta Bosio y Charly Alberti.

La dirección estará a cargo de Picky Talarico junto a Andy Fogwill, dos realizadores que trabajaron con Cerati en distintos momentos de su carrera. Esa cercanía profesional promete un enfoque respetuoso y profundo, con acceso a material generado durante años de colaboración artística.

Lejos de centrarse únicamente en los grandes hitos de su trayectoria, el documental buscará explorar “las zonas más silenciosas” del músico: su sensibilidad, sus procesos creativos y su impacto más allá del escenario. La propuesta apunta tanto a quienes siguieron su carrera desde sus inicios como a nuevas generaciones que hoy redescubren su obra.

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