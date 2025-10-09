Netflix lanza “Caramelo”, una emotiva película sobre perros inspirada en Brasil

Netflix presentó Caramelo, un nuevo largometraje brasileño que rinde homenaje a los perros mestizos de tono marrón, conocidos en Brasil como “caramelos”. Estos animales, comunes en las calles del país, se han convertido en un símbolo cultural y de cariño popular.

Sinopsis:

La historia sigue a Pedro, un talentoso chef cuya vida cambia radicalmente cuando recibe un diagnóstico médico que lo obliga a replantearse su futuro. En medio de esa crisis personal, aparece Amendoim, un perro caramelo que entra en su vida por casualidad y se convierte en su compañero inseparable.

Lo que comienza como un encuentro fortuito se transforma en una amistad profunda que ayuda a Pedro a reencontrarse consigo mismo, reconstruir vínculos y recuperar la esperanza.

El estreno generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron conmovidos por la historia y compartieron mensajes de emoción y ternura. Algunos, incluso, admitieron haber buscado spoilers para asegurarse de que el perro “sobrevive” antes de ver la película.

El protagonista de cuatro patas también se volvió una sensación en internet: el perro que interpreta a Amendoim cuenta con su propia cuenta de Instagram, donde reúne cientos de miles de seguidores que disfrutan de su simpatía y su conexión con la película.

En Brasil, el término “caramelo” se utiliza de forma cariñosa para describir a los perros mestizos de pelaje marrón o canela. Más allá de una simple denominación, se trata de un ícono de identidad nacional que representa la nobleza, la sencillez y el afecto incondicional de estos animales.

Trailer oficial: