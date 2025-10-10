Netflix: la temporada 2 de “Respira” llega en octubre

Netflix presentó el tráiler final de la segunda temporada de Respira y dejó claro que el hospital Joaquín Sorolla no tendrá descanso. Entre dilemas éticos, romances cruzados y nuevas caras, la plataforma mostró por primera vez a Pablo Alborán en acción, en su papel de un cirujano que promete dar que hablar.

En el avance se ve a Jésica (Blanca Suárez) enfrentando un momento delicado, mientras charla con Biel (Manu Ríos) sobre lo complicado que resulta ser médico y paciente al mismo tiempo. Por otro lado, Patricia (Najwa Nimri) sigue su tratamiento contra el cáncer, aunque todo se complica con la polémica privatización del hospital, un cambio que impacta en todo el equipo.

A esa mezcla de emociones se suma Sophie (Rachel Lascar), una oncóloga decidida a romper las reglas y poner patas arriba el sistema. También veremos a Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) intentando ayudar a su hijo con sus adicciones, mientras se alía con Quique (Xoán Fórneas) en medio de las tensiones por la nueva gestión.

El gran atractivo de esta temporada, sin embargo, es el debut de Pablo Alborán como actor. Su personaje es un médico encantador y un poco narcisista, de esos que hacen suspirar y al mismo tiempo generan problemas. Los fans ya especulan con posibles romances y choques entre él y otros personajes.

La nueva entrega de Respira volverá a combinar drama, emoción y crítica social, con ocho episodios que prometen mantener el ritmo intenso que la serie tuvo desde su estreno.