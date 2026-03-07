Netflix estrenó una serie donde el deseo y la obsesión terminan en un gran escándalo

Netflix volvió a captar la atención de los fanáticos de las series con el estreno de “Vladimir”, una producción estadounidense que combina drama, tensión psicológica y una historia marcada por la obsesión. La serie llegó a la plataforma el 5 de marzo de 2026 y cuenta con una temporada de ocho episodios.

La trama se centra en una prestigiosa profesora de literatura que atraviesa una fuerte crisis personal y profesional. Su vida comienza a desmoronarse cuando su esposo, también docente universitario, queda envuelto en un escándalo tras ser acusado de conducta inapropiada con estudiantes.

Mientras intenta sostener su carrera y su vida familiar en medio del conflicto, aparece en su entorno Vladimir, un joven y carismático novelista que se suma al cuerpo académico. Lo que comienza como una simple curiosidad intelectual pronto se transforma en una obsesión que cambia por completo la vida de la protagonista.

A partir de ese momento, la historia se adentra en una relación cargada de tensión emocional y deseos reprimidos. La protagonista empieza a desafiar las normas sociales y morales, poniendo en riesgo su reputación, su matrimonio y todo lo que construyó a lo largo de su vida.

El elenco está encabezado por Rachel Weisz, quien interpreta a la profesora protagonista. La acompañan Leo Woodall como Vladimir, John Slattery en el papel del esposo, Jessica Henwick y Ellen Robertson, completando un reparto que potencia el clima dramático de la serie.