Netflix estrenó una película navideña en la que un perro relata los problemas familiares

Netflix incorporó a su catálogo una nueva película con temática navideña, pero con una particularidad: la historia está contada desde la mirada de un perro. Se trata de A Dog’s Perfect Christmas, una producción que mezcla humor, drama y situaciones familiares en medio de los preparativos para celebrar la Navidad.

La trama gira alrededor de la familia Goss, que atraviesa un momento difícil. Los problemas personales, las diferencias entre sus integrantes y una situación médica inesperada ponen a prueba la convivencia justo cuando se acercan las fiestas.

En el centro de la historia aparece Winstead, un perro basset hound que acompaña a Sander Goss, un abuelo viudo interpretado por Dennis Quaid. Desde su particular mirada, el animal observa las tensiones familiares y los cambios que comienzan a producirse en la casa.

Todo se complica cuando Juliana debe ser hospitalizada. La situación obliga a Hunter, otro de los integrantes de la familia, a hacerse cargo de nuevas responsabilidades mientras intenta resolver sus propios problemas laborales. Al mismo tiempo, Ello, la hija adolescente, busca encontrar su lugar en medio de los conflictos de los adultos.

Una cachorra que cambia los planes

La llegada de Ruby, una pequeña cachorra corgi que aparece sola, suma otro desafío para la familia. Mientras Ello se encariña rápidamente con el animal, Hunter considera que no es el mejor momento para hacerse cargo de otra mascota.

Esta situación genera nuevas discusiones y deja al descubierto algunos de los problemas que la familia venía evitando. La ausencia de la abuela, las preocupaciones por la salud de Juliana y las diferencias entre sus integrantes forman parte de una historia que encuentra en los animales un punto de encuentro.

La película forma parte del universo de historias creadas por Cameron, conocido por La razón de estar contigo, aunque presenta personajes y una trama independientes.