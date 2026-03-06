Netflix estrenó una película de acción que ya recomiendan para ver el fin de semana

Netflix continúa ampliando su catálogo con nuevos títulos y uno de los estrenos recientes que más está dando que hablar es la película de acción Máquina de guerra, una producción australiana que ya aparece entre las recomendaciones para quienes buscan algo intenso para ver durante el fin de semana.

La película está dirigida por Patrick Hughes, reconocido por su trabajo en distintas películas de acción, y propone una historia que mezcla combates militares, tensión y elementos tecnológicos que llevan el conflicto a un terreno cercano a la ciencia ficción.

La trama sigue a un grupo de reclutas que atraviesa la etapa final de entrenamiento para convertirse en Army Rangers, una de las fuerzas de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos. Lo que comienza como un ejercicio militar extremo en un lugar aislado termina convirtiéndose en una situación de supervivencia real.

El protagonista es un ingeniero de combate identificado como el recluta 81, quien intenta superar las exigentes pruebas del entrenamiento mientras carga con el trauma de haber perdido a su hermano en combate. Sin embargo, todo cambia cuando una misteriosa máquina asesina de origen desconocido aparece en el campo de entrenamiento y transforma el ejercicio en una batalla inesperada.

En ese contexto, los soldados deberán enfrentar a un enemigo tecnológico que parece invencible. Sin armas reales y con equipamiento limitado, tendrán que recurrir a su ingenio y trabajo en equipo para sobrevivir a una amenaza que no siente miedo ni cansancio.