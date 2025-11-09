Search
Netflix estrenó un drama coreano oscuro de crímenes y suspenso

La nueva serie coreana de Netflix combina violencia doméstica, secretos mortales y tensión constante en ocho capítulos impactantes.

La plataforma Netflix acaba de incorporar a su catálogo un nuevo drama coreano que ya despierta gran expectativa entre los aficionados del género. Titulada Tú siempre estuviste ahí, esta producción fusiona crimen, misterio y emociones intensas para mantener al espectador agarrado de principio a fin.

Dirigida por Lee Jeong-lim y Kim Hyo-jeong, la serie se adentra en un mundo oscuro donde las apariencias engañan, y cualquier secreto puede resultar letal.


Estrenada el 7 de noviembre de 2025, la historia se despliega a lo largo de ocho episodios que mezclan drama psicológico y tensión creciente, explorando los límites del amor, la culpa y la venganza.

Según la sinopsis oficial, dos mujeres atrapadas en un matrimonio abusivo consideran el asesinato como única salida, pero la aparición inesperada de un visitante amenaza con fracturar su plan y destruirlo todo.

La serie se encuentra disponible en Netflix para Latinoamérica, así como para otras regiones como España y Estados Unidos.

netflixserieTú siempre estuviste ahínuevo drama coreano

