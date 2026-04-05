Netflix estrenó 8 capítulos de una de sus mejores series

Netflix volvió a pegarla con uno de esos estrenos que no podés parar de ver. Se trata de Mar de fondo, que acaba de lanzar su tercera temporada con 8 capítulos cargados de tensión y giros que no te dejan soltarla.

La serie mantiene ese clima intenso que la hizo destacar desde el principio, metiéndose de lleno en relaciones complicadas, secretos pesados y el mundo bastante caótico de un grupo de jóvenes con vidas aparentemente perfectas.

Sinopsis:

La historia sigue a un grupo de chicos con mucha plata que pasan el verano en la costa de Bélgica. Lo que parece un plan ideal, entre fiestas y lujo, termina convirtiéndose en un combo de líos, secretos y vínculos que se rompen.

En esta temporada, Louise vuelve con la idea de ordenar su vida, pero nada es como antes. El contexto cambió, aparecen nuevos problemas y viejas rivalidades que vuelven con todo, haciendo que la historia se ponga más oscura y fuerte.