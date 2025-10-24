Netflix estrena una película de romance irresistible

Netflix sumó a su catálogo una película romántica que ya se perfila como un “placer culposo” para los espectadores: Cartas a Julieta (2010), dirigida por Gary Winick y protagonizada por Amanda Seyfried. Con una duración de 1 hora y 40 minutos, la cinta se destaca por su tono optimista y su enfoque en la búsqueda del amor verdadero.
La sinopsis oficial de Netflix indica: “En Verona, una aspirante a escritora descubre una antigua carta de amor y se embarca en la búsqueda de un amor perdido… y de su propio romance”.
Sophie Hall (Amanda Seyfried) es una joven aspirante a escritora que viaja a Italia junto a su novio Víctor (Gael García Bernal) para vivir un poco de romance. Mientras él atiende asuntos de trabajo, Sophie se encuentra en el famoso patio de Verona, donde mujeres de todo el mundo dejan cartas a Julieta con pedidos de amor no correspondido. Allí descubre una carta escrita 50 años atrás por Claire Smith (Vanessa Redgrave), quien busca al joven que la cautivó en su juventud. Inspirada por esta historia, Sophie emprende una aventura que la llevará a reflexionar sobre su propia vida amorosa.
Reparto principal
- Amanda Seyfried (Sophie)
- Christopher Egan (Charlie)
- Gael García Bernal (Víctor)
- Vanessa Redgrave (Claire)
- Franco Nero (Lorenzo)
- Luisa Ranieri (Isabella)