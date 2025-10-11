Netflix estrena un drama romántico que promete emocionar a todos

Netflix sumó a su catálogo la película Recuérdame (2010), un drama romántico que ha capturado la atención de los suscriptores gracias a su emotiva narrativa. La película, estrenada el 9 de octubre de 2025 en la plataforma, tiene una duración de 1 hora y 52 minutos y fue dirigida por Allen Coulter, con guion de Will Fetters.

Aunque en su lanzamiento original recibió críticas mixtas, su llegada a Netflix despertó un renovado interés, posicionándola entre las más vistas del momento.

Sinopsis:

La historia sigue a Tyler Hawkins (Robert Pattinson), un joven que enfrenta la tragedia tras el suicidio de su hermano, lo que provoca conflictos familiares y la separación de sus padres. Su vida cambia al conocer a Ally Craig (Emilie de Ravin), una mujer con un pasado doloroso similar. Juntos inician una relación que les permite sanar heridas y encontrar un propósito renovado.

El elenco principal incluye a Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Pierce Brosnan, Ruby Jerins, Chris Cooper, Martha Plimpton y Lena Olin, quienes dan vida a los personajes que atraviesan temas de amor, pérdida y redención.