Search
Instagram Facebook Twitter
china-suarez
STREAMING

Netflix estrena la nueva temporada de “En el barro”

La plataforma presenta una nueva entrega de la serie que combina estrategia, traición y fuertes vínculos entre los participantes.

Netflix estrena la segunda temporada de En el barro. La serie creada por Sebastián Ortega volverá el 13 de febrero con un cambio radical en el universo carcelario femenino de La Quebrada. Esta vez, se presenta una nueva dinámica  marcada por la presencia de Gladys, “la Borges”, y la irrupción de figuras como la temible Gringa Casares.

En esta entrega, las alianzas juegan un papel clave. Lo que hoy parece un acuerdo sólido, mañana puede romperse sin aviso. La convivencia, el desgaste físico y la presión constante hacen que cada decisión pese el doble, y nadie tenga el lugar asegurado.

La sinopsis publicada destacó: “La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás ‘tribus’ mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo”. En ese escenario, la protagonista unió fuerzas con Nicole, interpretada por Eugenia Suárez, y recibió el apoyo de las “embarradas” y de la Zurda, encarnada por Lorena Vega.

El reparto principal incluyó, además de Garibaldi y Suárez, a Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez, mientras que el elenco secundario reunió a Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. En la nómina destacaron participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín y la actuación especial de Verónica Llinás, con Gerardo Romano como actor invitado

ETIQUETAS:

netflixSegunda temporadaEn el barro

+ Noticias

STREAMING

Netflix estrena la nueva temporada de “En el barro”

Por: Violeta Díaz Costa

STREAMING

Salvador: la nueva serie de Netflix que explora la radicalización en Madrid

Por: Violeta Díaz Costa

fenómeno climático

El Zonda golpeó con ráfagas de casi 80 km/h en San Carlos: el balance de los daños

Por: Redacción NDI

ya pasó Una década

Ofrecen más de 12 millones de recompensa para encontrar a una mujer desaparecida en Potrerillos

Por: Génesis Sandoval

Policía de Mendoza

Un operativo en San Carlos terminó con casi 500 identificados y 25 infracciones viales en 24 horas

Por: Génesis Sandoval

A los 62 años, falleció la exdiputada nacional Sandra Mendoza

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter