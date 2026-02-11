Netflix estrena la nueva temporada de “En el barro”

Netflix estrena la segunda temporada de En el barro. La serie creada por Sebastián Ortega volverá el 13 de febrero con un cambio radical en el universo carcelario femenino de La Quebrada. Esta vez, se presenta una nueva dinámica marcada por la presencia de Gladys, “la Borges”, y la irrupción de figuras como la temible Gringa Casares.

En esta entrega, las alianzas juegan un papel clave. Lo que hoy parece un acuerdo sólido, mañana puede romperse sin aviso. La convivencia, el desgaste físico y la presión constante hacen que cada decisión pese el doble, y nadie tenga el lugar asegurado.

La sinopsis publicada destacó: “La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás ‘tribus’ mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo”. En ese escenario, la protagonista unió fuerzas con Nicole, interpretada por Eugenia Suárez, y recibió el apoyo de las “embarradas” y de la Zurda, encarnada por Lorena Vega.

El reparto principal incluyó, además de Garibaldi y Suárez, a Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez, mientras que el elenco secundario reunió a Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. En la nómina destacaron participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín y la actuación especial de Verónica Llinás, con Gerardo Romano como actor invitado