Netflix confirmó el estreno de Gordon, la serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna

Netflix anunció la fecha de estreno de Gordon, su nueva serie argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik. El thriller llegará a la plataforma el próximo 18 de noviembre y estará compuesto por siete capítulos que recorrerán uno de los períodos más oscuros de la historia reciente del país.

La trama está inspirada en la vida de Aníbal Gordon, un delincuente que comenzó su trayectoria con robos y otros delitos comunes, pero que con el tiempo se involucró en estructuras vinculadas con la violencia paraestatal durante la década de 1970. La historia transcurre en un contexto marcado por los enfrentamientos políticos, sindicales y partidarios que atravesaron aquellos años.

La producción toma como punto de partida las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e investigador Marcelo Larraquy. El autor también colaboró en la elaboración del guion junto con Trapero y Marcos Osorio Vidal, con el objetivo de llevar a la pantalla una historia que combina investigación histórica y elementos propios del thriller.

De la Serna interpreta al personaje principal en una producción que busca reconstruir su recorrido criminal y su participación en el entramado represivo de la época. Lo acompañan Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz. Además, Matías Mayer tendrá una participación especial.