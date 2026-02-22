Search
Netflix arrasa con su nuevo título del fin de semana

Después de impactar a la audiencia con sus dos primeras temporadas, la producción más vista de Netflix vuelve con todo. “El agente nocturno” (título original The Night Agent) ha despertado expectativas enormes entre los fanáticos del thriller político, y sus nuevos capítulos ya están causando sensación en la plataforma.

En sus entregas anteriores, la historia de Peter Sutherland pasó de mostrar a un simple operador en el sótano de la Casa Blanca a convertirlo en pieza clave de una organización de espionaje llamada “La Acción Nocturna”. Ahora, en su tercera temporada, la serie eleva la apuesta: Sutherland deja de ser un peón para enfrentarse directamente a una conspiración internacional que pone en jaque al propio gobierno estadounidense.

Los escenarios del nuevo ciclo incluyen ubicaciones impactantes como Estambul y Nueva York, donde el protagonista tendrá que descubrir una red de corrupción mientras lucha por descubrir en quién puede confiar realmente.

netflix tercera temporada el agente nocturno

