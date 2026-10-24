Netanyahu habría ordenado apoyar el reclamo de Argentina por las Islas Malvinas

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habría instruido a sus diplomáticos para que respalden el pedido de la Argentina de abrir negociaciones con el Reino Unido por el futuro de las Islas Malvinas. Al menos así lo indica una publicación del diario británico The Telegraph, la cual apunta a un posible cambio en la posición diplomática de Israel, en un escenario de creciente tensión entre Jerusalén y Londres.

Según el medio británico, Netanyahu habría dispuesto que los representantes de su país acompañen el llamado argentino a mantener conversaciones directas con el gobierno británico y reconozcan los vínculos históricos de la Argentina con el archipiélago.

Sin embargo, en medio de los crecientes rumores, la versión fue desmentida rápidamente por la Embajada de Israel en Londres. Su portavoz, Alex Gandler, rechazó la información a través de la red social “X”, donde afirmó: “Niego categóricamente esta acusación. No existe tal directiva“.

Por qué Israel daría un giro y apoyaría el reclamo de Argentina

De acuerdo con The Telegraph, el supuesto giro diplomático estaría relacionado con el deterioro de las relaciones entre los dos países, particularmente por las medidas adoptadas por el gobierno británico contra los asentamientos israelíes en Cisjordania.

El informe también se conoce en un contexto de estrecha relación entre Netanyahu y el presidente Javier Milei, quien ha expresado reiteradamente su respaldo al gobierno israelí.

Uno de los antecedentes mencionados en las publicaciones sobre el caso es la intervención del embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, quien planteó la necesidad de avanzar en negociaciones directas entre la Argentina y el Reino Unido.

La disputa por las Islas Malvinas sigue sumando capítulos.

En esa oportunidad, el diplomático sostuvo que Israel reconoce la importancia que la cuestión Malvinas tiene para la sociedad argentina y sus esfuerzos por resolverla mediante canales diplomáticos. También señaló que cualquier avance debería contemplar “los aspectos históricos, jurídicos y humanos” involucrados.

De confirmarse un cambio en la posición israelí, el movimiento podría sumar un nuevo capítulo a la disputa diplomática por Malvinas y abrir diferencias con el Reino Unido, que mantiene su control sobre el territorio y rechaza discutir la soberanía sin el consentimiento de sus habitantes.

Milei aseguró que las Malvinas “tarde o temprano volverán a ser argentinas”

En paralelo a la información sobre el posible posicionamiento de Israel, Javier Milei volvió a referirse a la reivindicación argentina sobre las islas durante un discurso pronunciado el viernes en la Fundación Faro, ante funcionarios de su gabinete y empresarios.

“Por historia, por derecho, por geografía, porque ganamos relevancia en economía y porque Gran Bretaña se está cayendo a pedazos“, afirmó el presidente al argumentar por qué considera que la Argentina podrá recuperar el archipiélago. En el mismo discurso, sostuvo que “tarde o temprano las Malvinas volverán a ser argentinas“.

En ese sentido, Milei también aseguró que su gobierno ya inició un camino para avanzar en ese objetivo y señaló que el Reino Unido se encuentra incómodo frente al reclamo argentino. Entre las herramientas mencionadas figuran la vía del arbitraje internacional y las medidas contra empresas que participen en actividades de exploración y extracción de petróleo en las inmediaciones de las islas.

En ese contexto, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar convocó a audiencias para los días 10 y 11 de noviembre, vinculadas con la presentación argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en el área de Malvinas.