Navidad con los Jonas Brothers: la película que reúne a Kevin, Joe y Nick

Los Jonas Brothers están de regreso, esta vez con una película que promete hacernos reír y cantar a puro espíritu navideño. Una Navidad muy Jonas Brothers llega a Disney+ el 14 de noviembre, con los tres hermanos como protagonistas de una historia llena de enredos, nieve y música.

Dirigida por Jessica Yu, ganadora de un Emmy y un Oscar, y escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, la película sigue a los Jonas en un viaje desde Londres hasta Nueva York que, claro, termina siendo cualquier cosa menos tranquilo. Entre tormentas, vuelos caóticos y hasta lobos en el camino, los tres harán lo imposible por llegar a casa para celebrar las fiestas juntos.

El reparto suma todavía más brillo con figuras como Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Andrea Martin, Randall Park, Kenny G y Justin Tranter. Algunos de ellos incluso se interpretan a sí mismos, lo que le da un toque divertido y muy meta a la historia.

La música, como no podía ser de otra manera, tiene un rol central. El tema principal, “Coming Home This Christmas”, ya está disponible y combina la voz de los Jonas con el saxo inconfundible de Kenny G. El álbum completo incluye siete canciones nuevas y varias versiones especiales para acompañar la película.