Search
Instagram Facebook Twitter
Captura de pantalla 2026-05-14 094017
Declaraciones

Natalio Mema está en carrera: “Me siento preparado para ser gobernador”

El funcionario aseguró sentirse listo para asumir el máximo desafío ejecutivo de la provincia.

El tablero político de Mendoza para el año que viene sumó un nuevo jugador. Natalio Mema, actual ministro de Gobierno confirmó oficialmente su intención de competir por la gobernación tras el mandato de Alfredo Cornejo. Con 40 años y una trayectoria consolidada en la gestión pública, el funcionario aseguró sentirse listo para asumir el máximo desafío ejecutivo de la provincia.

Mema se suma a una lista de aspirantes dentro del oficialismo que ya incluye a figuras como Tadeo García Zalazar, el intendente capitalino Ulpiano Suarez y, en el terreno de las especulaciones, al actual diputado nacional Luis Petri.

En el marco de una entrevista con el programa 7D, el ministro delineó los ejes que, a su juicio, deben marcar la continuidad del modelo de Cambia Mendoza. Para Mema, el crecimiento político que ha experimentado le otorga una nueva “madurez” para liderar.

  • Sostén productivo: En medio de una transición económica compleja, el ministro propone estar “muy atentos” al sector productivo para acompañar su desarrollo.
  • Financiamiento internacional: Reveló que el Gobierno busca aprovechar su buen perfil fiscal para canalizar créditos externos hacia las empresas locales, una estrategia que calificó como creativa e innovadora.
  • Defensa del modelo: Mema resaltó que el orden alcanzado en las cuentas públicas permite a Mendoza acceder a herramientas financieras que otras provincias no tienen, como el financiamiento externo y adelantos de coparticipación.

Considerado uno de los dirigentes más jóvenes y cercanos a la mesa chica de Cornejo, Mema ha sido una pieza fundamental en la coalición gobernante durante la última década. Entre sus hitos de gestión destaca la implementación del Mendotran, el sistema que reformuló el transporte público en la provincia.

Respecto a la actualidad de los servicios públicos, defendió la solidez del transporte mendocino. Aseguró que, a pesar de la suba de costos y combustibles, el Estado provincial continúa absorbiendo parte de los incrementos para proteger el bolsillo de los usuarios.

“Ordenar la provincia nos trajo beneficios. El desafío ahora es proyectar esos beneficios hacia el sector productivo”, sentenció Mema, dejando clara su hoja de ruta de cara a las próximas elecciones.

ETIQUETAS:

eleccionesgobernadorNatalio Mema

+ Noticias

Declaraciones

Natalio Mema está en carrera: “Me siento preparado para ser gobernador”

Por: Belén García

Bajo la lupa

El Gobierno ajusta el control estatal: será obligatorio el registro biométrico para todo el personal del Poder Ejecutivo

Por: Belén García

Discurso

Desde Rosario, Cornejo confirmó que la próxima Noche de los Intendentes se hará en Mendoza

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Baja la temperatura en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves

Por: Redacción NDI

PRIMERA DIVISIÓN

Apertura 2026: cuándo se juegan las semifinales

Por: Redacción NDI

NO TIENE PAZ

Los escándalos persiguen a Adorni: imputaron a su hermano por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter