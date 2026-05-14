Natalio Mema está en carrera: “Me siento preparado para ser gobernador”

El tablero político de Mendoza para el año que viene sumó un nuevo jugador. Natalio Mema, actual ministro de Gobierno confirmó oficialmente su intención de competir por la gobernación tras el mandato de Alfredo Cornejo. Con 40 años y una trayectoria consolidada en la gestión pública, el funcionario aseguró sentirse listo para asumir el máximo desafío ejecutivo de la provincia.

Mema se suma a una lista de aspirantes dentro del oficialismo que ya incluye a figuras como Tadeo García Zalazar, el intendente capitalino Ulpiano Suarez y, en el terreno de las especulaciones, al actual diputado nacional Luis Petri.

En el marco de una entrevista con el programa 7D, el ministro delineó los ejes que, a su juicio, deben marcar la continuidad del modelo de Cambia Mendoza. Para Mema, el crecimiento político que ha experimentado le otorga una nueva “madurez” para liderar.

Sostén productivo : En medio de una transición económica compleja, el ministro propone estar “muy atentos” al sector productivo para acompañar su desarrollo.

En medio de una transición económica compleja, el ministro propone estar “muy atentos” al sector productivo para acompañar su desarrollo. Financiamiento internacional: Reveló que el Gobierno busca aprovechar su buen perfil fiscal para canalizar créditos externos hacia las empresas locales, una estrategia que calificó como creativa e innovadora.

Defensa del modelo: Mema resaltó que el orden alcanzado en las cuentas públicas permite a Mendoza acceder a herramientas financieras que otras provincias no tienen, como el financiamiento externo y adelantos de coparticipación.

Considerado uno de los dirigentes más jóvenes y cercanos a la mesa chica de Cornejo, Mema ha sido una pieza fundamental en la coalición gobernante durante la última década. Entre sus hitos de gestión destaca la implementación del Mendotran, el sistema que reformuló el transporte público en la provincia.

Respecto a la actualidad de los servicios públicos, defendió la solidez del transporte mendocino. Aseguró que, a pesar de la suba de costos y combustibles, el Estado provincial continúa absorbiendo parte de los incrementos para proteger el bolsillo de los usuarios.

“Ordenar la provincia nos trajo beneficios. El desafío ahora es proyectar esos beneficios hacia el sector productivo”, sentenció Mema, dejando clara su hoja de ruta de cara a las próximas elecciones.