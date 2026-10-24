Natalio Mema aseguró que no hubo contaminación por los desbordes cloacales en Los Corralitos y en el Canal Pescara

Este viernes, durante la presentación del Presupuesto 2027 en la Legislatura, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, negó que los desbordes cloacales que afectaron a vecinos de Guaymallén -puntualmente a la zona de Los Corralitos- hayan provocado contaminación o problemas de salud en la ciudadanía.

En ese aspecto, Mema dijo que en las zonas de vuelco se realizaron distintos análisis, los cuales aseguró que no detectaron cambios relevantes en la calidad del agua. Además, también afirmó que actualmente no hay vuelcos en cauces.

“No hemos tenido ningún inconveniente de salud asociado a esta situación“, aseguró el funcionario al ser consultado por las consecuencias ambientales del colapso del sistema sanitario en Los Corralitos y zonas aledañas. Su explicación se apoyó en mediciones realizadas por tres laboratorios: los del Ministerio de Salud, Irrigación y Aysam.

Los Corralitos es la zona más afectada por los desbordes cloacales (Foto: Guaymallén).

Según Mema, los análisis no mostraron “modificaciones sustantivas” en la calidad del agua. También se refirió al Canal Pescara, donde hubo una situación vinculada con el vuelco de efluentes. Según indicó el ministro, ese se trata de un canal industrial y aseguró que las mediciones efectuadas antes y después del vertido arrojaron resultados similares. “Es un agua que viene trayendo bacterias porque es un canal específicamente industrial, no es de riego, por lo tanto ahí no encontramos un impacto“, afirmó.

Mema también aseguró que los vuelcos dejaron de registrarse hace un tiempo y que existe una vigilancia permanente. “No hay vuelcos en la actualidad“, dijo.

Sin embargo, el impacto de los desbordes sobre los vecinos sigue siendo un aspecto central del conflicto. En ese sentido, el propio ministro reconoció que hay personas que atraviesan “una condición indeseable“, aunque atribuyó el problema a décadas de falta de inversión en la infraestructura sanitaria. Según planteó, las últimas inversiones importantes en las redes se realizaron cuando se construyeron, en la década de 1970. “Revertir semejante situación no alcanza con 10 años“, sostuvo.

Cabe resaltar que, en paralelo, Mema también habló de la salida de Humberto Mingorance de Aysam, y desvinculó la renuncia a la presidencia de la causa penal por el vertido de efluentes cloacales sin tratar en el canal de riego Ramo 12, en Los Corralitos, causa en la que también está imputado su sucesor, Darío Hernández, además de Carlos Cifuentes, gerente operativo de la empresa.