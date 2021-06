Sus estudios en marketing y curiosidad, lo llevaron tener sus propios emprendimientos y participaciones en medios de comunicación provinciales. Natalio es un joven agradecido de haber podido hacer lo que le gusta y quiso, para él, el éxito ya está dado por cumplir este objetivo.

En diálogo con Diario NDI, Natalio Emmi, relató su experiencia en torno al conocimiento en Marketing Digital y cómo esto lo llevó transitar varios lugares y lograr una serie de objetivos que se presentaron a razón de su pasión.

Tiene su propia agencia de marketing digital, un emprendimiento en la conocida calle Arístides de la Capital mendocina y una serie de participaciones intervenciones en medios masivos del Gran Mendoza. Quizá la más destacada sea la que realiza en la pantalla de Canal 7 de Mendoza durante las mañanas en el programa “Mejor de Mañana”.

Desde sus capacidades y la pasión, Natalio ha sabido afrontar desafíos diversos siempre con la impronta que expresa su curiosidad e interés. En tiempos donde la comunicación plantea cambios paradigmáticos y complejos, el oficio del joven tunuyanino se vuelve elemental para un sinfín de proyectos: “Mi viejo y mi vieja que siempre me acompañaron en todo lo que quise hacer con una palabra o lo que podían”, remarcó.

-Nos gustaría saber sobre tus orígenes, sabemos que sos del Valle de Uco y ahora vivís en el gran Mendoza. Contanos como fue esa transición, y si extrañas algo de vivir en Tunuyán.

-Así es, me mudé a Mendoza hace algo ya de 10 años pero llevo una bandera de Tunuyán a donde voy, es imposible olvidarse de la infancia, los amigos y todo lo que el pueblo me dejó. La transición fue rápida, la verdad que soy una persona que siempre estuvo en movimiento con lo cual ni bien empecé mis estudios en la carrera de psicología acá en Mendoza en ese momento en Universidad del Aconcagua a la par comencé a trabajar en el gobierno específicamente en la municipalidad de Capital (trabajo que aún mantengo, pero con otro rol). En el medio pasaron mil trabajos más pero siempre aprendiendo y tratando desde mi lugar de generar cosas nuevas o que no estaban presentes en ese momento en Mendoza. Respecto a extrañar la verdad es que no he perdido contacto, más allá de tener una vida con mucha actividad acá nunca deje mis amigos de siempre (la comisión) mi familia que es lo más importante que tengo y mis ganas de volver los domingos a comer un asado con mis viejos sintiendo el olor a verde que da el patio de mi casa.

-El Marketing es tu fuerte, vemos que sos multifacético en las redes, ¿cómo te sentís con este perfil y que proyectos u objetivos a corto plazo tenés?

-Una vez casi finalizada la carrera de psicología me metí a estudiar marketing digital y publicidad como carrera universitaria en la Universidad Siglo XXI, carrera que me dio casi todo lo que hago hoy . Lo de multifacético es gracioso (risas) al ser una persona inquieta me cuesta quedarme haciendo una sola cosa, actualmente fundé mi propia agencia de marketing digital @damncrew2020 , escribo en diario el sol , estoy en la parte de capacitaciones marketing y redes en la municipalidad de capital , estoy con un segmento en Canal 7 todos los martes en el programa Mejor de Mañana y a la par estoy todos los jueves con un ciclo en Beerlin Club (un bar de Arístides con el cual ya llevamos 3 años de proyecto) por cierto agradecido a Andrés Civit quien siempre confió en mí y es un poco mi mentor en varias cosas respecto al marketing.

A veces termino haciendo publicidades o cosas que quizá no tienen que ver con mi carrera, pero lo cierto es que me divierte, me gusta aprender y normalmente lo hago con gente súper amena para trabajar. ¿Objetivos? En un primer momento continuar trabajando duro, hoy trabajamos con más de 16 marcas en Mendoza y la idea es seguir creciendo y ayudando a crecer a nuestros clientes y en breve un viaje al exterior que ya está programado para continuar con algunas acciones allá.

-¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar en tele, que te produce interiormente esta oportunidad, un sueño cumplido o una experiencia más?

-La verdad es que es algo que nunca me imaginé -nada de lo que sucede- ni la tele ni diario ni la radio. Supongo que es fruto del esfuerzo, dedicación y también una cuota de suerte y buenos amigos que han sabido guiarme, (sobre todo mi familia en primer lugar) y si claro, es un sueño cumplido, todos los días agradezco lo qué pasa, lo hacía cuando aún no pasaba nada de esto creo que el hecho de estar haciendo lo que te gusta ya es un privilegio y sobre todo si es algo que no solo sirve para uno sino también para los demás.

-Habanos sobre tu trabajo, más allá de la exposición en los medios, tenés una agencia. Contanos de qué se trata.

-Si! “Damn Crew” nació en el 2019 pero le dimos una entidad formal en 2020. Fue muy loco porque me desperté un día con la idea, la comenté a mi amigo Valen Martínez que necesitaba un socio, yo no tenía un peso y necesitaba que uniéramos fuerzas. Él diseñaba y yo me encargaba del marketing, al poco tiempo Valen se fue y seguí solo, contraté a nuestra primer Diseñadora (Nati) y con el paso del tiempo empezó a crecer. Hoy somos 8 personas que se dedican a trabajar con plataformas digitales como social media (redes sociales), páginas webs y diseño de apps. Siendo nuestro fuerte el marketing en todas estas prestaciones.

– Sos joven. En este tiempo donde hay muchísimas actividades que no se pueden realizar, que incluyen lo laboral, ¿qué consejo darías a quiénes se están iniciando, en el trabajo, o que están terminando de estudiar?

-La verdad que no sé si puedo ser un gran consejero, pero si transmitir mi experiencia. Puedo contarles que lo mejor es siempre tener en claro tus objetivos. El principio es duro, pero es duro para la gran mayoría, luego el resto depende de cuán bien hagas las cosas y ojo así y todo igual puede no salir bien o como uno esperaba. Lo importante es ser fiel a uno mismo, si aconsejo no quedarse solo con los conocimientos de la facultad, siempre capacitarse y tratar de ser diferentes a su manera, todos tenemos algo para aportar y todos somos diferentes es cuestión de ponerle hacia adelante nomás.