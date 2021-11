Pasaron las elecciones legislativas en Tunuyán y nuevamente se impuso el Frente de todos , la lista fue encabezada por Emir Andraos como candidato a concejal.

Por el lado de cambiemos la encabezó actual director del hospital Scaravelli ( Dr Luis López). Pasada la elección y sabiendo de la derrota en el departamento muchos radicales festejaron.

¿Festejaron qué?

Algunos festejaban el acercamiento obtenido al frente de todos en las urnas. (Sólo 1260 votos ) de diferencia en favor de la lista de Aveiro.

Eso parece ser una dosis de irrealidad por parte de los dirigentes radicales locales , sólo conformarse con una derrota mínima. Pero derrota al fin.

En una simple comparación y recordando a la serie “cebollitas» festejaron ser “ cebollitas sub campeón”. Festejaron ser segundos.

Lo peor que le puede pasar a algunos dirigentes radicales (no todos) es no aprender de las derrotas.

Perder es malo, pero no aprender de la derrota es grave. Esto le viene sucediendo al radicalismo hace varias elecciones. La más recordada he histórica es haber perdido en el 2019 por el 73% de los votos. (hay que destacar que fue una elección distinta y desdoblada, solo para intendente)

Tomando como referencia ese resultado algunos dirigentes exitistas sostienen que haberse acercado en votos al frente de todos es muy bueno. Pero parece que aprendieron poco . En las pasó de septiembre perdieron por un margen mayor algo así como 3000 votos de diferencia a favor de Pj local.

En esta última elección la diferencia fue menor 1260 votos.

Con ese concepto acá no festeja el que no quiere. El peronismo festejó el triunfo y el radicalismo el acercamiento(…)

Los radicales no supieron capitalizar el enojo de la ciudadanía con el peronismo nacional y la mala situación económica que se vive . Tampoco supieron aprovechar la buena imagen de las principales figuras del radicalismo provincial. Tanto Cornejo, Cobos, Abed y el mismísimo gobernador Suárez visitaron Tunuyan dando su apoyo a los candidatos .

Algo falla en la dirigencia local que no sabe o no quiere aprender de las derrotas.

Algunos dirigentes se conforman con festejar un acercamiento en los votos. Pero al final siguen perdiendo.

A la vista están los resultados de la elección, el radicalismo Local es cada vez mas centralista . Sólo ganaron el algunas mesas del centro de Tunuyán y perdieron en los distritos por amplia diferencia . La palabra federalismo es letra muerta dentro del frente cambiemos en el departamento.

Lo destacado



La joven dirigente Flavia Dalmau llegará a la legislatura provincial. Ocupaba el cuarto lugar en la lista de diputados por el tercer distrito y debido a la gran diferencia en votos obtenida por cambiemos en los departamentos de Godoy Cruz, Luján, Tupungato y San Carlos ( estos dos últimos lograron dar vuelta la elección adversa de las paso), la derrota de cambiemos en Tunuyán le sumó poco a la nueva legisladora

Dalmau será Diputada y representará a los tunuyaninos. Quizás sea la persona de diálogo y consenso que necesita el radicalismo de Tunuyán para fortalecerse y poder ser una opción para el 2023. El tiempo lo dirá.